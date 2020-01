Verizon prévoit de connecter les zones rurales des États-Unis à l’ère de la 5G

Le réseau Verizon 5G est basé sur des fréquences d’ondes millimétriques à grande vitesse mais de petite superficie (mmWave), et son expansion tout au long de 2019 a été limitée aux villes – ne laissant pas clair si, ou quand, les États-Unis ruraux obtiendront le réseau de nouvelle génération.

La réponse: pas de sitôt, malheureusement, pour les utilisateurs les plus distants. Mais Verizon a un plan pour améliorer le service à ses utilisateurs qui ne sont pas basés dans des zones urbaines denses. Comme Ronan Dunne, PDG du groupe sans fil grand public de Verizon, l’a déclaré à TechRadar lors d’un chat au CES 2020, le fournisseur prévoit de fournir la 5G dans les espaces publics et d’étendre sa couverture au sommet du spectre 4G.

Si vous aimez vous rassembler en masse avec vos compagnons humains, le transporteur continuera à couvrir les stades, les aéroports et les espaces publics avec mmWave 5G, qu’il considère comme aligné sur la philosophie du «suivre le trafic». De cette façon, les amateurs de sport peuvent obtenir une mise à jour de leurs équipes ou paris fantastiques avec moins de retards, tandis que les gens peuvent toujours télécharger des médias en ligne en attendant de monter à bord de leur avion.

Oui, les téléphones 5G sont en vente en ce moment, pour les quatre principaux opérateurs américains Voici tout ce que nous savons sur les plans de T-Mobile 5G – spectre inférieur et gamme plus large Et si vous êtes toujours curieux, voici tout ce que nous savons sur Sprint 5G et AT&T 5G, aussi

Pour ceux qui ont acheté un téléphone 5G coûteux, Verizon en tire des avantages – même au-delà de ses rayons de réseau 5G – lorsqu’il déploie enfin sa technologie Dynamic Spectrum Sharing (DSS) au cours de 2020.

Le DSS permet théoriquement aux appareils 5G des clients d’obtenir toujours des vitesses élevées en dehors de la zone de couverture mmWave en surfant efficacement sur les bandes inférieures (y compris 4G) du spectre de fréquences. Lorsque Verizon décrit son «5G national», c’est ce qu’ils veulent dire: proposer la 5G en plus du spectre 4G.

Les clients ruraux 4G obtiendront… plus 4G

Pour tous ceux qui ne sont pas dans un lien de trafic 5G ou DSS, Verizon estime que son 4G LTE sera suffisant pour une utilisation régulière, et continuera à développer son réseau actuel de génération actuelle pour compléter ses clients les plus éloignés et encourager l’adoption de plans illimités.

Actuellement, Verizon ne construit que le LTE sur 60% de son spectre possible, donc il y a plus de place pour se déplacer, a noté Dunne.

Bien entendu, cela va à l’encontre des stratégies d’autres opérateurs qui proposent la 5G sur des fréquences plus élevées dédiées. Le T-Mobile 5G possède à la fois des fréquences mmWave (dans les 28 GHz et 39 GHz) et des bandes inférieures (600 MHz), utilisant ces dernières pour une couverture plus large mais à plus faible vitesse. Par conséquent, sa carte de couverture s’étend sur une zone beaucoup plus étendue, bien qu’elle ne tienne pas compte des différences de vitesse entre ces réseaux.

Lorsque Sprint ajoute ses propres fréquences moyennes (2,5 GHz), T-Mobile aura en effet une large gamme pour plusieurs applications et différents niveaux.

Cela ne rentre pas dans le plan de Verizon, car Dunne n’est pas convaincu que les fréquences médianes seules soient capables de maintenir le service 5G. Mais si une fréquence médiane devait s’ouvrir, a-t-il noté, la porteuse pourrait être intéressée – mais elle devrait être au bon prix et avoir un sens économique pour valoir le coût de l’adaptation d’une autre gamme de fréquences dans ses plans 5G existants .