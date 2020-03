Verizon transforme Yahoo en un fournisseur de services sans fil avec un forfait illimité de 40 $, sans limite de données

Verizon a racheté Yahoo en 2017 et depuis, il s’efforce de redresser la société. Ce plan implique la diversification de la stratégie commerciale de Yahoo et Verizon transforme Yahoo en un fournisseur de services sans fil sous le nom de «Yahoo Mobile».

Yahoo Mobile est désormais en ligne et fonctionne sur le réseau de Verizon. Le service est offert avec un seul plan illimité sans contrat pour 39,99 $ / mois (via CNN Business). Cela inclut la conversation, le texte et les données illimités.

Un aspect intéressant, la page FAQ indique que les clients ne verront pas la limitation basée sur un plafond de données:

Ralentissez-vous ma connexion en fonction de la quantité de données que j’utilise?

Jamais. Yahoo Mobile ne vous ralentira pas en fonction de votre utilisation des données. Cependant, lorsque le réseau est encombré, vos données peuvent ralentir un peu. Mais cela est courant pour toute personne sur n’importe quel transporteur.

Mais les petits caractères qui limitent dans les zones très fréquentées peuvent être définis à 5 Mbps.

* En période de trafic, vos données peuvent être temporairement plus lentes que les autres trafics. † Vitesses limitées à 5 Mbps et limitées à un seul appareil captif à la fois.

Le PDG de Verizon Media, Guru Gowrappan, a déclaré que la décision de créer Yahoo Mobile était logique, car “Yahoo reste une” marque de confiance “et Verizon (VZ) possède le” meilleur réseau aux États-Unis “.

Yahoo Mobile vend les derniers iPhones et smartphones Android et permet aux clients de s’inscrire et d’apporter leurs propres appareils.

Comme indiqué par CNN Business, Yahoo continue de générer des revenus notables pour Verizon Media via son site Web et sa plate-forme publicitaire.

Yahoo a recueilli environ 182 millions de visiteurs américains uniques en février, selon Comscore. Cela en fait l’un des sites Web les plus populaires au monde. La marque vieillissante a toujours de la valeur pour Verizon, car elle utilise la portée de Yahoo pour créer un réseau publicitaire pour rivaliser avec Google. Les propriétés de contenu de Yahoo aident la marque à se différencier de Google.

