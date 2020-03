Version inédite des surfaces Logic Pro X sur le site Web d’Apple avec fonctionnalité Live Loops

Apple prépare apparemment une nouvelle version de Logic Pro X pour Mac avec prise en charge des boucles en direct. La fonctionnalité s’est avérée populaire dans Garageband pour iPad, et maintenant Apple cherche à étendre l’expérience aux utilisateurs de Logic Pro.

Comme l’a remarqué pour la première fois un utilisateur sur Reddit (via MacRumors), le site Web éducatif d’Apple montre une image d’un MacBook Pro exécutant Logic Pro X. Ce qui est intéressant à propos de l’image, cependant, c’est l’interface Logic Pro X qui est montrée. Comme l’ont noté les utilisateurs de Reddit, la capture d’écran semble montrer la fonction Live Loops d’Apple dans Logic Pro X pour Mac.

La fonctionnalité Live Loops est apparue pour la première fois sur l’iPad en 2016, avec Apple comme une «façon entièrement nouvelle et intuitive de créer de la musique incroyable». Live Loops comprend une variété de modèles de boucles conçus par Apple pour créer de la musique avec une conception unique basée sur des cellules et des colonnes.

Voici comment Apple décrit la fonctionnalité de Garageband sur iPad:

Live Loops est conçu pour faciliter la création de musique comme un DJ ou un producteur de musique électronique. Avec Live Loops, vous pouvez jouer, éditer et organiser des idées musicales en temps réel. Chaque phrase ou boucle musicale existe dans une cellule de la grille Live Loops. En travaillant dans la grille, vous pouvez démarrer et arrêter la lecture des cellules librement, tout en gardant tout synchronisé. Vous pouvez choisir un modèle de boucles en direct qui comprend un ensemble d’instruments et de cellules préenregistrées, ou choisir une grille vide.

Il n’y a aucune indication sur le moment où Apple prévoit de publier la prochaine version de Logic Pro X. Pour l’instant, il n’a pas retiré l’image de son site Web éducatif.

Dans la même actualité, Apple a prolongé la semaine dernière l’essai gratuit de Final Cut Pro X de 30 jours à 90 jours. La société a également ajouté une nouvelle option d’essai gratuit pour Logic Pro X, permettant aux utilisateurs d’essayer l’application pendant 90 jours.

Êtes-vous un utilisateur de Logic Pro X? Que pensez-vous des Live Loops sur Mac? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: