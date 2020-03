Version One Ventures lance un «Opportunity Fund» de 18 millions de dollars pour doubler les sociétés de son portefeuille – .

Boris Wertz et Angela Tran Kingyens, partenaires de Version One Ventures. (Version One Ventures Photo)

Version One Ventures vient de lancer le «Version One Opportunity Fund», un véhicule d’investissement de 18 millions de dollars (25 millions de dollars canadiens) qui permet à l’entreprise de continuer à soutenir les sociétés de portefeuille existantes.

«Bien qu’amasser un nouveau fonds ne soit jamais une réalisation en soi (rendre le fonds rentable!), Je suis très enthousiasmé par notre nouveau Fonds d’opportunité car il nous donne la chance d’avoir une relation encore plus étroite et plus longue avec certains de nos entrepreneurs de portefeuille. et en s’associant avec eux pour créer des entreprises de premier plan », a écrit Boris Wertz, associé chez Version One Ventures, dans un article de blog.

Wertz a déclaré à . que la version un ferait des investissements de 5 à 7 sur le nouveau fonds. Wertz est basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, et dirige l’entreprise avec Angela Tran Kingyens, qui est basée dans la Silicon Valley.

La première version écrit généralement des chèques entre 500 000 $ et 750 000 $ pour les startups en démarrage. Il se concentre sur quatre zones géographiques – Vancouver, Colombie-Britannique, Silicon Valley, Toronto / Waterloo et Seattle – et a annoncé un fonds de 45 millions de dollars, son troisième, en 2018.

La société a soutenu des startups de Seattle telles que Outreach, Julep, Front Desk, Yapta, Dwellable et Booster Fuels, qui ont déménagé dans la Bay Area.

Wertz a déclaré que la première version avait «raté gros» en investissant plus d’argent dans Outreach, qui est maintenant évalué à plus d’un million de dollars. Le Fonds d’intégration aidera à faire face à ces situations.

La société Madrona Venture Group, basée à Seattle, a lancé son propre fonds d’opportunité l’année dernière.

Wertz a déclaré que la version un demandait aux startups du portefeuille de surveiller la situation des coronavirus et de se préparer au plan B en cas de ralentissement économique prolongé. Le marché boursier américain a connu sa pire baisse lundi depuis 2008. Il a noté que les entreprises à taux de combustion élevé ou celles touchées par le coronavirus, car elles ont des présences physiques, pourraient devoir réagir beaucoup plus rapidement qu’une entreprise rentable, uniquement logicielle.