Very Mobile gagne de nouveaux clients avec le lancement de l’offre la plus basse

Le nouvel opérateur low cost appartenant à Wind Tre, Very Mobile, est très apprécié des clients qui recherchent actuellement une offre moins chère. En fait, Very Mobile est défini comme l’opérateur à bas prix de la coentreprise bien connue, et pour les non-initiés, la société à laquelle il appartient est la même que Wind Tre, CK Hutchison Holdings Ltd.

Ceux qui souhaitent changer d’opérateur et qui souhaitent passer avec Very Mobile peuvent activer l’offre Très 4,99. Il s’agit d’une offre très bon marché étant donné que le prix mensuel est parmi les plus bas en circulation.

L’intention de Very Mobile est d’arracher des clients à la concurrence, en particulier des opérateurs à bas prix comme Iliad, ho.mobile, Kena Mobile et de nombreux autres opérateurs virtuels.

Nouveaux clients impliqués dans l’offre Very 4.99

L’offre est disponible dans la version d’attaque de l’opérateur et cela signifie que tous les clients ne peuvent pas s’activer, mais seulement une cible spécifique.

Les seuils prévus pour cette offre sont assez abondants, en effet les consommateurs peuvent communiquer et naviguer à un prix nettement inférieur à 10 euros. Seul 4,99 Euros chaque mois, ils peuvent être activés minutes illimitées pour rester en contact avec n’importe quel numéro fixe national mobile e 30 concert du trafic de données à la vitesse 4G.

L’activation est ouverte aux clients qui sont actuellement avec Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, LycaMobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Tiscali, Rabona Mobile et d’autres opérateurs virtuels. Ho.mobile et Kena Mobile sont exclus.

Lors de l’achat de l’offre, les consommateurs doivent faire face à un coût total de 9,99 euros qui comprend le coût d’activation et la simulation qui est égal à 5 ​​euros et le premier renouvellement anticipé de l’offre (4,99 €).