Very Mobile propose des minutes et SMS illimités et 30 Go pour 2,49 euros

Le nouvel opérateur semi-virtuel de WindTre, Très mobile, a récemment lancé un nouvelle offre subventionnée, dédié à tous les clients sourds et aveugles.

L’offre que nous allons vous présenter est très similaire à l’offre standard proposée par l’opérateur, initialement lancée pour seulement 20 000 clients à 4,99 euros par mois. Découvrons tous les détails ensemble.

Very Mobile propose une offre de seulement 2,49 euros par mois pour certains utilisateurs

L’offre en question prévoit minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, SMS illimités à tous les numéros nationaux e 30 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible, uniquement 2,49 euros par mois. Par rapport à l’offre standard mentionnée précédemment, il n’y a pas de différence de prix pour le coût de activation, qui reste de 9,99 euros et comprend également le coût de la carte SIM avec la livraison gratuite.

Au moment de l’achat, par conséquent, le client devra supporter un coût de 12,48 euros dont 9,99 euros pour la nouvelle carte SIM et activation pour 2,49 euros supplémentaires le premier mois à l’avance. Je vous rappelle que l’offre est dédiée exclusivement aux clients ayant des déficiences visuelles et auditives éprouvées. Les clients intéressés à l’activer devront remplissez et signez le formulaire dédié et l’envoyer à l’adresse e-mail servizioclienti@verymobile.it, en précisant dans le sujet “FACILITATION POUR LES CLIENTS HANDICAPÉS VISUELS ET AUDITIFS” et en joignant une copie recto verso de la pièce d’identité et du certificat d’invalidité.

Le client en question sera ensuite contacté par le service client pour finaliser l’achat et pourra ultérieurement activer la carte SIM très mobile reçue à l’adresse indiquée via l’identification vidéo. Pour connaître toutes les autres offres, il vous suffit de visiter le site officiel de l’opérateur.