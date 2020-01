Veuve noire: Robert Downey Jr. n’a vraiment pas dit si les camées Iron Man

Après plus d’une décennie dans le MCU, Robert Downey Jr. sait que le secret est la clé, ce qui signifie qu’il ne confirmera ni ne niera une apparition dans le très attendu Veuve noire film. Downey Jr. a lancé le MCU en apparaissant dans son tout premier film, Iron Man, en 2008. Son interprétation de Tony Stark est rapidement devenue un favori des fans, entraînant des apparitions dans deux films consécutifs, ainsi que dans de nombreux autres films MCU. Cependant, grâce au sacrifice d’Iron Man dans Avengers: Fin de partie de l’an dernier, ainsi qu’à la retraite officieuse de Downey Jr. du MCU, on ne sait pas s’il apparaîtra dans les futurs films Marvel.

Confondant encore plus les choses, Downey Jr.a récemment commenté un retour au MCU à un moment donné, en disant: “J’ai raccroché mes armes et je suis bon de le laisser partir”, mais en permettant également que “tout puisse arriver. ” De nombreux fans pensent que “n’importe quoi” pourrait faire partie de Black Widow, principalement en raison d’un rapport de septembre 2019 suggérant des représailles d’Iron Man dans le film. L’ajout de carburant au feu est la période de temps que Black Widow a lieu entre: Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War. De plus, comme Iron Man, Black Widow s’est sacrifiée dans Avengers: Fin de partie, ce qui signifie que Black Widow permet déjà à un personnage de revenir d’entre les morts.

Downey Jr. fait actuellement la promotion de son nouveau film Dolittle et, sans surprise, il y a déjà eu des questions sur son avenir dans le MCU. Per Entertainment Tonight (via CBR), interrogé spécifiquement sur une apparition dans Black Widow, Downey Jr. a répondu: “Ce serait bien s’ils m’avaient prévenu … ils peuvent tout faire maintenant. Cela pourrait être une interview approfondie pour tout ce que nous savons! ” Au lieu de répondre d’une manière ou d’une autre, Downey Jr. n’a pas réellement répondu à la question, ce qui signifie qu’une apparition dans Black Widow pourrait toujours être sur la table.

Que Iron Man revienne ou non dans Black Widow, l’enthousiasme pour le film, qui sort ce printemps, est à son plus haut niveau. Les fans réclament un film solo avec Natasha Romanoff / Black Widow de Scarlett Johansson depuis ses débuts dans Iron Man 2. Le film se concentrera sur le passé de Natasha, y compris son éducation dans le programme Black Widow. Bien que cela fait un certain temps depuis que les fans ont vu les premières images du film, Marvel a publié un nouveau regard sur Black Widow plus tôt cette semaine. Le film met également en vedette Rachel Weisz (The Mummy), Florence Pugh (Little Women) et David Harbor (Stranger Things).

Bien que les commentaires de Downey Jr.ne finissent pas par prouver ou réfuter un éventuel retour dans Black Widow, ils indiquent que c’est toujours une possibilité. Jouer timidement sur les camées à venir a longtemps été un aspect important de la machine MCU. Étant donné que le matériel source pour les films est évidemment facilement accessible via les bandes dessinées, les créateurs et les stars de Marvel doivent faire ce qu’ils peuvent pour surprendre les fans. Veuve noire semble déjà être une entrée passionnante dans le MCU, mais un camée d’Iron Man lui-même pourrait être la cerise sur le gâteau.

Source: Entertainment Tonight (via CBR)