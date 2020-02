VFX et magie dans les coulisses

Bien que la dernière trilogie Star Wars ait fait l’objet de nombreuses critiques et détracteurs de la nouvelle direction prise après l’achat de Disney, il convient de noter que le niveau technique des films a sans aucun doute été le meilleur vu jusqu’ici.

Et nous avons eu l’occasion non seulement de voir de nouvelles créatures, des vaisseaux et des effets spéciaux de blasters et d’épées laser, mais de compter sur la présence de feu Carrie Fisher (dans son rôle de général Leia Organa) dans deux de ses livraisons . Mais comment était-ce possible?

Comme pour la série Star Wars: The Mandalorian, c’est maintenant l’entreprise Lumière et magie industrielles, responsable des effets spéciaux virtuels (ou VFX) qui a décidé d’en partager un petit dans lequel ils montrent les astuces et les processus numériques qui ont rendu possible Star Wars: L’ascension de Skywalker.

Et malgré l’énorme affichage de certaines images, il est certainement particulièrement surprenant de voir combien de les scènes de Carrie Fisher Ils ont été créés entièrement numériquement.

Son visage provenait d’images inutilisées de la précédente Star Wars: The Force Awakens, mais tout son corps, ses cheveux et ses vêtements, ainsi que les effets des lumières et des ombres, ont été artificiellement créés pour leur donner ce nouveau look.

Une méthode beaucoup plus complexe que celle utilisée dans la scène où Luke et Leia sont perçus comme des jeunes, où ils ont choisi d’utiliser des acteurs alternatifs et la superposition numérique des visages des films originaux.

Il met également en évidence la présence inédite de vrais animaux dans le film, en particulier en se souvenant des anecdotes d’Ewan McGregor (Obi-Wan) lors des enregistrements de Star Wars: Revenge of the Sith, où l’acteur a dû interpréter les rebonds du galop pendant qu’il était assis dans une boîte verte statique.

Mais il est peut-être encore plus surprenant qu’ils étaient vraiment des chevaux “déguisés” avec de vrais masques et des ornements de cheveux, au lieu de changer complètement par des effets visuels.

Bien que nous ayons entendu parler de la grande difficulté et le coût élevé de l’animation des cheveux réalistes, qui nous a laissé l’adieu excessivement court de Ghost lors de la dernière saison de Game of Thrones. Et c’est que selon leurs producteurs justifiés, les 10 secondes d’animation du loup auraient coûté presque autant que l’animation complète des dragons en plusieurs épisodes.

Un détail qui n’ajoute que plus de valeur à ce film Star Wars, compte tenu de la difficulté complexe et du réalisme obtenus avec la réincarnation de Leia.

Enfin, bien que peut-être plus attendu, il est également curieux de voir comment certaines scènes et luttes entre Rey et Kylo ont été menées, où la seule véritable référence était composée du terrain lui-même.

Sans aucun doute, les progrès de ces types de technologies nous montrent l’énorme potentiel qui existe face à la création de films, de séries et même de jeux vidéo nouveaux et innovants, qui pourraient bientôt prendre un chemin commun pour créer l’expérience interactive réaliste ultime.