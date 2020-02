ViacomCBS planifie un service de streaming combinant le contenu CBS All Access, Viacom et Paramount

L’industrie du streaming continue de se développer et d’évoluer, et pas nécessairement par souci de clarté. CNBC rapporte aujourd’hui que ViacomCBS prévoit un nouveau service de streaming qui s’appuiera sur CBS All Access en le combinant avec les actifs Viacom et Paramount.

Comme vous vous en souvenez, Viacom et CBS ont convenu d’une fusion l’an dernier, formant la société de contenu combinée «ViacomCBS». Suite à cette fusion, ViacomCBS cherche à tirer profit d’un nouveau service de streaming. Le rapport d’aujourd’hui explique que le nouveau service de streaming de la société combinera CBS All Access avec les actifs de Viacom, notamment Pluto TV, BET, Nickelodeon, MTV, Comedy Central et Paramount Pictures.

Le service est censé être financé par la publicité, mais avec deux niveaux haut de gamme: une version sans publicité et une version «premium» qui inclut Showtime. Le niveau de base devrait être «inférieur à 10 $ par mois», mais les accords ne sont pas clairs. À titre de comparaison, CBS All Access coûte 5,99 $ par mois avec des annonces et 9,99 $ par mois sans annonces.

Le nouveau service sera également le premier foyer de films Paramount Pictures, qui ont déjà été concédés sous licence à des services de streaming existants tels que Netfilx et Amazon Prime Video. Il y a environ 3 600 films Paramount, dont «The Godfather» et les films «Star Trek».

ViacomCBS prévoit de continuer à offrir CBS All Access, ainsi que les services Viacom autonomes tels que Noggin et Bet +. L’espoir, cependant, est que de nombreux abonnés verront “combien de programmation ils obtiendront pour peu d’argent supplémentaire” et passeront au service de streaming combiné.

Le nouveau service ViacomCBS, qui n’a pas encore de nom ni de date de sortie, fait face à de nombreux concurrents à venir. Le service de streaming Peacock de NBC sera lancé pour tout le monde en juillet. HBO Max fera ses débuts en mai pour 15 $ par mois, offrant 10 000 heures de programmation. Apple TV +, Netflix et Disney + continuent également de croître et d’ajouter de nouveaux contenus.

ViacomCBS devrait révéler les détails officiels de sa stratégie de streaming lors de son appel de résultats du quatrième trimestre le 20 février.

