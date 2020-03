Vibranium pourrait être l’arme la plus meurtrière de Marvel | .

Le vibranium est peut-être l’arme la plus dangereuse Marvel Comics. Il y a plus de 1 000 000 d’années, un météore est tombé du ciel et a frappé le continent africain. Si le météore avait été composé d’une substance ordinaire, l’impact aurait probablement provoqué un événement d’extinction de masse. Heureusement pour la race humaine naissante, cependant, ce météore était composé d’un métal rare appelé Vibranium. Le vibranium possède la capacité d’absorber l’énergie cinétique et son impact était beaucoup moins destructeur qu’il ne l’aurait été autrement.

Le rayonnement de Vibranium a changé le cours naturel de l’évolution autour de la météorite Vibranium; lorsque les tribus se sont installées dans la région, elles ont également changé. Les tribus se sont finalement organisées dans la nation de Wakanda, et Vibranium est devenu le secret de leur force. Les Wakandans ont appris à utiliser Vibranium pour construire l’une des civilisations les plus avancées de la planète. Ils ont gardé leur précieux Vibranium un secret bien gardé, conscients qu’il s’agissait à la fois d’une ressource formidable – et d’une arme terrifiante.

En règle générale, c’est le docteur Doom – l’un des plus grands méchants de Marvel – qui a vu le véritable potentiel de Vibranium. Bien que Doom soit bien connu en tant que scientifique, il est également un puissant sorcier, et il a réalisé que Vibranium pouvait être utilisé pour canaliser et amplifier l’énergie mystique. Les Wakandans l’avaient suspecté, mais ils n’avaient jamais vraiment expérimenté le Vibranium de cette façon; ils avaient appris – probablement par essais et erreurs – que le Vibranium chargé par magie est extrêmement instable. Doom a toujours été connu pour son ego, et en tant que tel, il pensait qu’il réussirait là où Wakanda avait échoué. Il avait raison aussi; si Black Panther n’avait pas pris de mesures drastiques, Doom aurait triomphé et utilisé le Vibranium pour conquérir le monde.

Marvel a laissé entendre que Vibranium est crucial pour le développement des civilisations spatiales; dans une histoire de Captain Marvel, Carol Danvers a appris que les navires à coque en Vibranium sont capables de résister à des contraintes cosmiques plus importantes que tous les autres navires, et sont donc très recherchés par tous les pouvoirs galactiques. Cela pourrait bien expliquer pourquoi les sollicitations ont suggéré que les mines de Vibranium de Wakanda seront une cible clé pour envahir les forces Kree et Skrull lors du prochain événement “Empyre”. Fait inquiétant, les sollicitations taquinent que les extraterrestres considèrent ce Vibranium comme une arme de dernier recours; ils sont probablement beaucoup plus familiers avec les propriétés de Vibranium que même les Wakandans, et savent donc comment en faire une arme destructrice de la planète.

Le vibranium peut être la raison du succès, de l’avancement et de la prospérité de Wakanda, mais il est clairement dangereux. La même chose est vraie dans le MCU également, avec Ultron utilisant presque Vibranium pour provoquer un événement de niveau d’extinction dans Avengers: Age of Ultron. Il sera fascinant de voir si les autres propriétés du métal sont développées dans le MCU à l’avenir, y compris son potentiel mystique; s’ils le sont, le MCU pourrait trouver Vibranium aussi problématique que les bandes dessinées.

