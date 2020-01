Vicis a fermé ses portes, mais la publicité de la NFL présente un casque de football de haute technologie pendant les séries éliminatoires – .

Le quart-arrière des Seahawks de Seattle, Russell Wilson, est montré dans une publicité de la NFL sur la construction de meilleurs casques. (Capture d’écran iSpot.tv)

Cela fait quelques semaines depuis la disparition de Vicis, le fabricant de casques de football de haute technologie de Seattle, qui a licencié tous ses employés et a été mis sous séquestre par son conseil d’administration juste avant Noël. Mais la startup autrefois très appréciée est toujours dans le jeu – du moins quand il s’agit de figurer dans des publicités de la NFL qui sont diffusées pendant les matchs éliminatoires actuels.

Le casque Vicis ZERO1, le produit phare de la société, apparaît juste au début d’une annonce intitulée «Construire un meilleur jeu» ci-dessous, dans laquelle la NFL vante son engagement à aider les ingénieurs et les innovateurs à trouver un casque plus avancé. L’objectif est de réduire les blessures graves à la tête qui sont devenues une tache pour la ligue et le sport dans son ensemble.

Le nom et le produit Vicis apparaissent plusieurs fois dans l’annonce, et le quart-arrière des Wilson des Seahawks de Seattle, Russell Wilson, est montré à un moment en train de se lever et de se préparer à enfiler son casque.

Wilson est devenu un investisseur à Vicis, tout comme l’ancien coéquipier Doug Baldwin et le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers. Ils n’étaient certainement pas seuls, Vicis s’est tourné vers près de 400 investisseurs pour lever plus de 85 millions de dollars en cinq ans. Mais l’entreprise a dépensé cet argent et a eu du mal à en collecter davantage.

La publicité sur le casque a été diffusée lors du match NFC Wild Card dimanche entre les Seahawks et les Philadelphia Eagles. La NFL est au milieu d’une initiative «Helmet Challenge» dans laquelle la ligue met à la disposition des candidats jusqu’à 3 millions de dollars de subventions HeadHealthTECH pour soutenir le développement de leurs prototypes de casques.

. a contacté la NFL et un porte-parole de la ligue n’a pas répondu à la question de savoir si l’annonce continuerait d’être diffusée. Mais le porte-parole a parlé du choix du casque parmi les joueurs et de la popularité du produit Vicis.

«Les joueurs ont le choix dans le type de casque qu’ils portent. Pour les joueurs qui ont le casque Vicis ZERO1, qui est arrivé en tête des tests en laboratoire conjoint de la NFL et de la NFLPA au cours des trois dernières années, cette option reste à leur disposition », a déclaré le porte-parole. «Les responsables de l’équipement du club maintiendront les casques des joueurs comme ils le font normalement. Si un casque ne peut pas être entretenu ou reconditionné, les gestionnaires d’équipement travaillent avec les joueurs pour faire le meilleur choix d’équipement en fonction des tests de casque de laboratoire conjoints NFL / NFLPA et d’autres facteurs, y compris l’ajustement, le confort et la durabilité. “

Quant à l’avenir de Vicis et à la mise sous séquestre, la NFL a déclaré qu’elle “n’est pas partie à l’affaire car nous n’avons aucune participation ni autre intérêt financier dans Vicis”.

Les fans de Philadelphie ont eu beaucoup à dire sur les casques et la sécurité des joueurs, et l’ironie du placement des publicités, lors du match de dimanche. Le quart-arrière des Eagles Carson Wentz a été éliminé du match peu de temps après un tir en tête-à-tête qu’il a pris à l’ailier défensif des Seahawks Jadeveon Clowney, illustré ci-dessous.

Ironique de regarder une publicité sur les grandes améliorations que la @NFL apporte à la technologie des casques tandis que la star des Eagles QB @cj_wentz est sur la touche avec une commotion cérébrale.

– Edward Alden (@edwardalden) 6 janvier 2020

@NFL https://t.co/fpyO6sR0JH vous êtes tous sérieux au sujet des joueurs et des blessures à la tête. Contact accidentel entraînant une tête de qb tombant dans le sol, résultant d’un coup à l’arrière de la tête d’un joueur qui s’est lancé en laissant ses deux pieds et en menant avec sa tête. Pas de drapeau

– Bobby Bitcoin (@ImBobbyBitcoin) 6 janvier 2020

J’adore cette “meilleure technologie de casque, c’est construire un meilleur jeu”. Publicité NFL tandis que notre QB est sorti avec une commotion cérébrale #FlyEaglesFly

– David B. Larter (@DavidLarter) 6 janvier 2020

Wentz a été présenté dans une histoire Business Insider en mai 2017 parce qu’il a été l’un des premiers joueurs à porter un casque Vicis ZERO1 pendant le camp d’entraînement. La NFL a même partagé une photo, ci-dessous, du QB sur son flux Instagram à l’époque.

Mais le fil Twitter @HelmetStalker a rapporté quelques semaines plus tard que Wentz était revenu sur son casque Revo Speed.

Nous ne savions pas quelle marque il portait lors du match de dimanche qui a mis fin à sa saison et à celle des Eagles. Mais @HelmetStalker nous a envoyé un message sur Twitter pour dire que Wentz portait un diamant de précision Riddell SpeedFlex.