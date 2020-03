Vidéo: Apple publie une nouvelle annonce “ Snap ” pour AirPods Pro avec suppression du bruit et mode transparence

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle publicité amusante pour ses nouveaux écouteurs sans fil AirPods Pro, sortis en octobre dernier. La publicité est centrée sur une femme portant des AirPods Pro qui utilise le mode transparence pour faire des courses dans la ville tout en passant en mode d’annulation de bruit pour être transportée dans la musique.

Non pas que les AirPods Pro aient particulièrement besoin de marketing, les têtes ont été vendues essentiellement depuis leur lancement. Apple cite actuellement un délai de livraison d’un mois si vous commandez maintenant sur l’Apple Store en ligne. Regardez l’annonce après la pause…

Apple vend des AirPods Pro pour 249 $. Les AirPod ordinaires se vendent 199 $ avec un étui de chargement sans fil.

Les principales différences entre les deux produits sont les fonctionnalités d’annulation du bruit, une combinaison d’isolement passif en raison de la conception intra-auriculaire d’AirPods Pro et des algorithmes actifs d’annulation du bruit fonctionnant sur le logiciel AirPods Pro.

Les écouteurs AirPods Pro présentent également une conception nettement améliorée par rapport à leurs frères et sœurs non-Pro, avec une tige plus petite et un nouveau contrôle de bouton de pression au lieu du geste maladroit de double-toucher. Les AirPods Pro peuvent théoriquement s’adapter à une plus large gamme de tailles d’oreille grâce aux embouts interchangeables, bien que certains utilisateurs qui ont essayé les Pros disent qu’ils préfèrent mieux la conception classique des bourgeons AirPods.

Les AirPods Pro intra-auriculaires forment une meilleure étanchéité avec l’oreille, ce qui signifie généralement une qualité sonore supérieure avec une réponse accrue des aigus et des graves.

Regardez la nouvelle annonce de deux minutes pour AirPods Pro ici:

