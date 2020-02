Vidéo: les dernières maquettes comparent les tailles relatives de la gamme rumeur de l’iPhone 12

Suite à un rapport de Macotakara avant Noël, le site a maintenant mis la main sur des maquettes de la gamme attendue d’iPhone 2020.

On ne sait toujours pas à quel point ces maquettes doivent être fidèles, mais elles offrent au moins une comparaison physique côte à côte décente des nouvelles tailles d’écran d’iPhone. Il est fort possible qu’ils soient essentiellement fabriqués par des fans, plutôt que d’être basés sur des schémas CAO divulgués ou quoi que ce soit de plus «officiel».

Sur la base des dernières informations de Ming-Chi Kuo, la gamme 2020 “ iPhone 12 ” (faute d’un meilleur nom) sera composée d’un iPhone OLED de 5,4 pouces, de deux modèles OLED de 6,1 pouces (avec des spécifications de caméra différentes), et un modèle OLED de 6,7 pouces.

Macotakara a mesuré les mannequins qu’elle a achetés aujourd’hui, et les tailles ne correspondent pas tout à fait aux dernières rumeurs. Les modèles de Macotakara comportent un écran de 5,4 pouces, un écran de 5,9 pouces (qui pourrait être de 6,1 à la poussée, en supposant une certaine latitude dans les tailles de lunette par exemple) et un modèle de 6,4 pouces.

En supposant que le prochain iPhone 12 Max mesure 6,7 pouces, les dimensions de cette maquette de 6,4 pouces ne seront tout simplement pas très précises.

La comparaison entre le nouvel iPhone 5,4 pouces plus petit et le modèle 6,1 pouces intermédiaire est assez bonne. Encore une fois, tous les modèles présentent une conception de châssis avec des côtés plats.

Si vous aspiriez à un plus petit modèle d’iPhone haut de gamme, le prochain iPhone de 5,4 pouces pourrait être ce que vous attendiez. Macotakara a mesuré la hauteur de leur maquette de 5,4 pouces et elle se situe à 131 millimètres. À titre de comparaison, la hauteur de l’iPhone SE de 4 pouces est de 123 millimètres, et la hauteur d’un iPhone 8 de 4,7 pouces (ce que nous attendons du nouvel iPhone SE, qui sera lancé en mars) est de 138 millimètres.

Cela place l’iPhone OLED de 5,4 pouces dans le stade de la taille du facteur de forme iPhone SE de 4 pouces. De même, la largeur de la maquette de 5,4 pouces a été mesurée à 64 millimètres contre 58 millimètres comme l’iPhone SE.

Ce n’est pas la même compacité qu’un iPhone SE, mais il est susceptible d’être suffisamment proche pour la plupart des gens – tout en présentant un écran beaucoup plus grand. Vous pouvez voir les trois modèles de maquette dans la vidéo pratique:

