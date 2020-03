Vidéo: The Verge met le Mac Pro et le Pro Display XDR à l’épreuve avec des professionnels de la création

Les examens Mac Pro et Pro Display XDR continuent de circuler. Le dernier examen vient de The Verge, et il offre un aperçu détaillé du dernier matériel de qualité professionnelle d’Apple sur le monde réel.

La critique de Verge et la vidéo qui l’accompagne se concentrent sur six professionnels de la création utilisant le Mac Pro et le Pro Display XDR dans le monde réel. L’examen loue spécifiquement la conception et le bruit du Mac Pro:

Ce modèle d’évents de refroidissement à l’avant et à l’arrière est instantanément reconnaissable, les ports sur le dessus sont vraiment utiles, et le tout est ridiculement silencieux en fonctionnement: Apple a fait de grands efforts pour varier constamment la vitesse des ventilateurs afin qu’ils ne ne provoque pas d’harmoniques ou de grondements. C’est un ordinateur incroyablement silencieux pour la quantité d’énergie qu’il contient.

Mais l’un des problèmes cités dans la revue est le manque d’optimisation des développeurs de logiciels pour le matériel du Mac Pro:

Parce qu’en fin de compte, c’est l’histoire du Mac Pro: le matériel est bien en avance sur le support logiciel. Lorsque nous avons effectué des tests de référence qui ont poussé les GPU, ils se sont révélés solides, mais si peu d’applications ont été optimisées pour utiliser le système graphique Apple Metal que nous n’avons pratiquement jamais vu cette performance en action au cours de notre travail quotidien.

En ce qui concerne le Pro Display XDR, le directeur des technologies de post-production de Vox Media, Murilo Silva, a contesté les comparaisons de référence d’Apple:

Ayant beaucoup travaillé avec les Sony X300 qu’Apple a comparés aux écrans lorsqu’ils les ont annoncés, il était particulièrement choquant de voir comment l’écran Apple s’est empilé sur le Sony dans la vraie vie. Ce n’est pas un écran que j’achèterais comme moniteur de référence pour un travail couleur sérieux.

Silva a souligné que le plus gros problème était la vision hors angle:

Malheureusement, ma plus grande première impression a été que la vision hors-angle était incroyablement inexacte, même au moindre angle. C’est tellement dramatique que lorsque vous vous tenez juste devant lui et que vous regardez l’écran, il y a un effet de vignette sur le tout.

Vous pouvez lire la critique complète de The Verge sur le Pro Display XDR ici et sur le Mac Pro ici. Découvrez leur critique vidéo ci-dessous.

Assurez-vous également de consulter les critiques complètes de . sur le Pro Display XDR et le Mac Pro.

