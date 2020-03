Vidéos et spécifications de Powerbeats4 divulguées avant l’annonce officielle

Le successeur d’Apple Powerbeats3 est presque arrivé. Après avoir frappé la FCC la semaine dernière, . a obtenu des vidéos des nouveaux écouteurs et le site Web WinFuture a rapporté les spécifications et partagé des photos marketing du produit à venir.

Les nouveaux Powerbeats 4 présentent un design légèrement plus élégant, qui devrait être plus confortable pour l’oreille, et offrent jusqu’à 15 heures d’autonomie selon la source de WinFuture. Voir les animations d’appariement pour les nouveaux écouteurs après le saut…

Comme prévu, les nouveaux Powerbeats intégreront la puce Apple H1 avec le support de Hey Siri. Le logo Beats se double d’un bouton qui peut être utilisé pour lire, mettre en pause et avancer dans des pistes similaires au geste de double tabulation sur les AirPod plus anciens. Vous pouvez ensuite appuyer longuement sur le bouton pour activer Siri.

Selon les photos divulguées, les nouveaux écouteurs seront proposés en noir, blanc et rouge.

Si la durée de vie de la batterie est estimée à 15 heures, comme suggéré, cela représenterait une augmentation de 3 heures par rapport à la durée de vie annoncée de Powerbeats3 de 12 heures de lecture de musique. Les écouteurs se chargeraient apparemment via Lightning, une première pour la gamme Powerbeats.

Les écouteurs devraient être annoncés dans les prochains jours, probablement avec iOS 13.4. . a signalé pour la première fois l’existence du nouveau casque Powerbeats en décembre.

