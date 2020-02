Vidéos, spécifications techniques et prix

Le. Vient de se terminer Galaxy Unpacked, événement au cours duquel Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones de la série S20. La nouvelle famille de smartphones se compose de trois modèles: celui de base, la variante Plus et la nouvelle variante Ultra. Ceux-ci se distinguent les uns des autres, ainsi que pour la taille, également pour le secteur photographique, pour la RAM et pour les coupes de mémoire disponibles. De toute évidence, il est assez simple de deviner que le Le Samsung Galaxy S20 Ultra offre les meilleures performances en ce sens, avec un secteur photographique qui promet d’excellents clichés.

la Samsung Galaxy S20 il est également disponible en trois nouvelles couleurs, confirmant les rumeurs qui ont émergé sur le Net il y a quelques semaines. Parlons des nouvelles couleurs pastel: Nuage rose, Bleu Nuage et Cosmic Grey. De plus, le Les emballages Samsung Galaxy S20 + et Samsung Galaxy S20 Ultra comprennent également des écouteurs sans fil Galaxy Buds +, que le modèle de base ne possède pas. Appelez pour parler, nous vous laissons la fiche technique des trois smartphones de la famille Galaxy S20 avec leurs prix respectifs.

SAMSUNG GALAXY S20

afficher: 6,2 pouces Quad HD + Dynamic AMOLED HDR10 +

dimensions: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm

poids: 163 g

Caméra arrière: Triple caméra (12 MP ultra-large, f / 2.2 + 12 MP grand-angle, f / 1.8, OIS + téléobjectif 64 MP, f / 2.0, OIS); Zoom spatial; Zoom optique 3X; Zoom numérique 30X

Caméra selfie: 10 MP, f / 2,2

processeur: Exynos 990 (octocœur) (max 2,73 GHz + 2,6 GHz + 2,0 GHz)

mémoire: 8 Go / 12 Go de RAM; 128 Go d’espace de stockage interne extensible avec microSD jusqu’à 1 To

batterie: 4 000 mAh

Recharger: Charge sans fil rapide 2.0, PowerShare sans fil

connectivité: 5G sous-6; LTE Cat.20 (peut atteindre jusqu’à 2 Gbps en téléchargement et 150 Mbps en téléchargement)

capteurs: Accéléromètre; baromètre; gyroscope; Capteur géomagnétique; Capteur de proximité; Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons

authentification: en plus des types standard (PIN, mot de passe, etc.), la reconnaissance faciale et le déverrouillage avec une empreinte digitale sont pris en charge

Autre: Certification IP68, résistance à l’eau et à la poussière

SAMSUNG GALAXY S20 +

afficher: 6,7 pouces Quad HD + Dynamic AMOLED HDR10 +

dimensions: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

poids: 186 g

Caméra arrière: Quad caméra (12 MP ultra-large, f / 2.2 + 12 MP grand-angle, f / 1.8, OIS + téléobjectif 64 MP, f / 2.0, OIS + capteur de profondeur); Zoom spatial; Zoom optique 3X; Zoom numérique 30X

Caméra selfie: 10 MP, f / 2,2

processeur: Exynos 990 (octocœur) (max 2,73 GHz + 2,6 GHz + 2,0 GHz)

mémoire: 8 Go / 12 Go de RAM; 128 Go / 512 Go d’espace de stockage interne extensible avec microSD jusqu’à 1 To

batterie: 4 500 mAh

Recharger: Charge sans fil rapide 2.0, PowerShare sans fil

connectivité: 5G sous-6; LTE Cat.20 (peut atteindre jusqu’à 2 Gbps en téléchargement et 150 Mbps en téléchargement)

capteurs: Accéléromètre; baromètre; gyroscope; Capteur géomagnétique; Capteur de proximité; Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons

authentification: en plus des types standard (PIN, mot de passe, etc.), la reconnaissance faciale et le déverrouillage avec une empreinte digitale sont pris en charge

Autre: Certification IP68, résistance à l’eau et à la poussière

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA

afficher: 6,9 pouces Quad HD + Dynamic AMOLED HDR10 +

dimensions: 166,9 x 76,0 x 8,8 mm

poids: 220 g

Caméra arrière: Quadricaméra (12 MP ultra-large, f / 2.2 + 108 MP grand-angle, f / 1.8, OIS + téléobjectif 48 MP, f / 3.5, OIS + capteur de profondeur); Zoom spatial; Zoom optique 10X; Zoom numérique 100X

Caméra selfie: 40 MP, f / 2,2

processeur: Exynos 990 (octocœur) (max 2,73 GHz + 2,6 GHz + 2,0 GHz)

mémoire: 12 Go / 16 Go de RAM; 128 Go / 256 Go / 512 Go d’espace de stockage interne extensible avec microSD jusqu’à 1 To

batterie: 5 000 mAh

Recharger: Charge sans fil rapide 2.0, PowerShare sans fil

connectivité: 5G sous-6; LTE Cat.20 (peut atteindre jusqu’à 2 Gbps en téléchargement et 150 Mbps en téléchargement)

capteurs: Accéléromètre; baromètre; gyroscope; Capteur géomagnétique; Capteur de proximité; Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons

authentification: en plus des types standard (PIN, mot de passe, etc.), la reconnaissance faciale et le déverrouillage avec une empreinte digitale sont pris en charge

Autre: Certification IP68, résistance à l’eau et à la poussière

Après, le notre aperçu des Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 + et Samsung Galaxy S20 Ultra. Plus bas, cependant, vous trouverez une petite galerie avec nos photos.

