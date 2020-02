viennent enfin les nouveaux épisodes sur Netflix

Éducation sexuelle a été renouvelé pour une troisième saison pour le plus grand plaisir des fans de la série télévisée britannique qui explore la relation compliquée entre les adolescents et le sexe en route pour devenir adultes. Après le succès du premier et le boom d’écoute actuel du second, la saison a récemment mis sur Netflix, les nouveaux épisodes de Sex Education devraient arriver sur la plateforme de streaming en ligne en 2021.

La série est l’un des principaux produits sur Netflix grâce à une audience de plus de quarante millions de téléspectateurs ce qui a incité les créateurs à justifier une troisième saison qui débutera l’année prochaine. Exactement selon ce qui a été récemment déclaré par la créatrice Leslie Nunn, les personnages de L’éducation sexuelle a encore beaucoup à dire, étant donné qu’une nouvelle saison laissera la place à l’approfondissement de leur psychologie et de leur évolution.

Éducation sexuelle: enfin les nouveaux épisodes sur Netflix arrivent

Pour ceux qui ne connaissent pas l’émission Netflix, L’éducation sexuelle raconte la vie et les aventures du jeune adolescent Otis et ses amis aux prises avec la découverte de leur corps et de leur sexe. Le plaisir vient aussi du fait qu’Otis a une mère sexologue, donc le sexe fait partie de sa vie de tous les jours.

Tant de connaissances imprégnées de théories interpersonnelles vont bientôt entrer en collision avec la dure réalité de l’inexpérience typique des adolescents en insécurité. Pour Otis, cependant, les choses vont changer et avec son amour, Maeve mettra en place une véritable “clinique du sexe” où les élèves du lycée de Moordale demanderont conseil contre l’auto-paiement.

Car nous ne connaissons pas la date de sortie de Sex Education sur Netflix, mais nous espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour découvrir de nouvelles histoires passionnantes.