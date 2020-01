vient le dernier adieu à ces séries télévisées

Depuis plusieurs années maintenant, Netflix représente une référence pour des millions de fans de séries télévisées et de films. Le service de streaming en ligne le plus puissant au monde, en effet, compte aujourd’hui des millions d’abonnés de tous les coins de la planète, constamment satisfaits des multiples contenus offerts par le service. En fait, au quotidien, Netflix propose un vaste catalogue, riche en contenu original, Actuellement disponible sur tout appareil en circulation: Smartphones Android et iOS, Smart TV, consoles, tablettes, PC et bien d’autres. Cependant, très souvent, le géant américain est contraint de prendre des décisions extrêmes qui ne sont pas toujours acceptées par les utilisateurs.

Après le récent succès de séries télévisées comme Choses étranges, 13 raisons pour lesquelles, The Paper House, The Witcher et bien d’autres, à ce jour, la plate-forme est prête à publier de nouveaux contenus importants. Mais tout cela nécessite un compromis. Nous trouvons ci-dessous plus de détails à ce sujet.

Actualités Netflix: voici les séries télévisées qui quittent définitivement la plateforme

Pour faire place à l’arrivée de nouvelles séries télévisées sur la première plateforme de streaming au monde, Netflix a décidé de supprimer plusieurs contenus de son catalogue en ligne qui avait récemment connu une baisse des notes. Voici donc le film et la série télévisée auxquels nous devons dire au revoir;

Les gardiens du destin;

L’incroyable Hulk;

gravité;

Pacific Rim;

V pour Vendetta;

Lanterne verte;

Le grand Gatsby;

Une nuit à Leoni 3;

Comment je vous vends la famille;

La chocolaterie;

L’homme d’acier (Man of Steel) avec Henry Cavill;

La fureur des Titans;

Hercules;

En plus aussi la série connue « La moderne famille “ va définitivement abandonner le catalogue de la plateforme.