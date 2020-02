vient une nouvelle variante avec trois caméras arrière

Le 6 février, la société chinoise Realme a officiellement annoncé le nouveau niveau d’entrée sur le marché Realme C3. Malgré cela, la société a décidé de dévoile officiellement une nouvelle variante appareil équipé de quelques petites mises à jour par rapport à la variante standard.

Realme C3 avec triple caméra arrière est officiel

Analysons brièvement les petites nouvelles qui apportent cette nouvelle variante. La version standard de Realme C3 a un compartiment photographique composé d’une double caméra arrière avec des capteurs photographiques de 12 + 2 mégapixels. Cependant, la nouvelle variante apporte un troisième capteur comme nouveauté, toujours à partir de 2 mégapixels, qui seront utilisés pour faire plans macro. Une autre différence par rapport à la version standard réside dans la présence sur la nouvelle variante de un capteur biométrique physique pour déverrouiller l’appareil, qui est placé à l’arrière au centre de la coque arrière.

Les différences entre les deux variantes se terminent ici. En fait, le reste de la fiche technique est pratiquement identique. Realme C3 avec triple caméra, il est toujours équipé d’un Écran IPS avec encoche tombante avec une diagonale de 6,5 pouces en résolution HD +. Le SoC monté sur l’appareil est toujours le processeur MediaTek Helio G70, soutenu par des coupures de mémoire de 2/3/4 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne, extensible via microSD.

Tarifs et disponibilités

La nouvelle variante de la marque d’entrée de gamme Realme sera disponible à l’achat en Thaïlande dans les couleurs Rouge flamboyant et Bleu glacé. Le prix de vente de l’appareil sera égal à 3999 THB, soit environ 112 € au taux de change actuel. Il s’agit donc d’une légère augmentation du prix, compte tenu des petites mises à jour qui ont été apportées.