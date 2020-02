Vikings Creator explique la mort de la saison 6 qui change la donne

Alors que la dernière saison des Vikings fait rage, les personnages bien-aimés qui semblaient autrefois intouchables ne sont soudainement pas si sûrs. Plus tôt dans la saison 6, la mort de Lagertha (Katheryn Winnick) a envoyé des ondes de choc à travers le spectacle. Maintenant, avec la finale de la mi-saison, les fans disent au revoir à un autre personnage qui fait partie de la série depuis le début.

Avertissement: Ce qui suit contient des spoilers pour la finale de mi-saison de la saison 6 des Vikings, intitulée “Les meilleurs plans de la saison”. Si vous n’avez pas encore regardé l’épisode et que vous ne voulez pas être gâté, arrêtez de lire maintenant.

C’est la fin de la ligne pour Bjorn Ironside (Alexander Ludwig). Le fils aîné de Ragnar Lothbrok a rencontré sa fin entre les mains de son frère, l’Ivar impitoyable et vindicatif désossé (Alex Høgh Andersen). C’est un moment émouvant pour le spectacle, mais qui se prépare depuis longtemps.

Alors que les demi-frères étaient toujours mal à l’aise les uns avec les autres, ce n’est qu’à la fin de la saison 4, lorsque Bjorn a vu Ivar tuer leur frère Sigurd, que leur relation s’est complètement effondrée. Ils se sont ensuite battus pour le contrôle de Kattegat, la colonie créée par leur père, tout au long des saisons 5 et 6. Finalement, lors de leur dernière réunion dans “Les plans les mieux préparés”, Ivar a surpris Bjorn au milieu de la bataille, le traversant avec une épée.

C’est un moment puissant, car Bjorn se rend compte de ce qui s’est passé et qui est responsable. Ensuite, la scène a rapidement faussé la réalité, alors que nous avons vu Ivar et Bjorn assis sur la même plage sur laquelle ils se battaient. “Je vais te vaincre”, gronda Bjorn. “Les dieux vous ont abandonné il y a longtemps, mon frère,” répondit calmement Ivar. “Il n’y a aucun moyen de gagner. Croyez-moi.” Dans les derniers instants, la scène alternait entre un plan de Bjorn respirant ses dernières respirations et une image de son épée plongée dans le sable, signalant apparemment la fin de sa vie.

S’adressant à GameSpot, le créateur Michael Hirst a expliqué comment cette mort particulière s’est produite dans son esprit. “Quand je commençais à rassembler et à penser à la saison 6 et à noter les pensées des personnages et ce qui pourrait leur arriver, je savais en quelque sorte quels personnages survivraient. Mais je sentais que je savais que Bjorn mourrait”, a-t-il dit. m’a dit. “Alors c’était une question de quand, et j’en ai parlé à Alexander.”

Pour Hirst, l’objectif principal était de s’assurer que la mort de Bjorn ne se perde pas dans tout le carnage de la saison 6. Au lieu de cela, il voulait donner à Ludwig quelque chose dans lequel il pourrait se mordre les dents en tant qu’acteur. “Je voulais le mettre en valeur. Et si je rassemble beaucoup de gens qui meurent et beaucoup de fins d’histoires et de choses, je ne veux pas qu’il ne soit qu’une des histoires”, a expliqué Hirst. “Je veux le mettre en vedette. Je voulais qu’il ait son moment et mon garçon, saisit-il ce moment. C’est absolument déchirant et merveilleux et en quelque sorte triomphant.”

Pourtant, les téléspectateurs n’ont pas encore vu les derniers moments de Bjorn. Aussi mort qu’il ait pu paraître, Hirst a révélé, “soit dit en passant, il n’est pas encore mort”. Le créateur a poursuivi: “Honnêtement, l’épisode 11 va juste vous faire tomber. C’est tellement puissant. Et c’est tout simplement génial pour Alexander et c’est en quelque sorte ce que je voulais.”

Une date de première pour la deuxième moitié de la saison 6 de Vikings n’a pas encore été annoncée. Lorsque la série reviendra, elle commencera avec l’apparition finale de Lugwig en tant que Bjorn.

