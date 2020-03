Vin Diesel dit que la fin de Furious 7 est le meilleur moment de l’histoire du cinéma

Vin Diesel annonce la fin de Furieux 7 est peut-être le meilleur moment de l’histoire du cinéma. Diesel était là lorsque la franchise désormais massive de Fast and Furious a commencé en 2001, puis a sauté les deux films suivants avant de reprendre le volant pour Fast & Furious en 2009. Au cours des films Fast & Furious dans lesquels il a joué, Diesel a noué une étroite amitié avec la co-star Paul Walker, décédé tragiquement dans un accident de voiture en 2013.

Malgré la mort choquante de Walker, la saga Fast & Furious s’est poursuivie avec Furious 7 de 2015, qui a marqué la dernière apparition de Walker dans la série (réalisée en partie à l’aide de CGI et d’anciennes séquences). Naturellement, Diesel et compagnie ont ressenti le besoin urgent d’envoyer le personnage de Walker, Brian O’Conner, d’une manière appropriée, et ont finalement décidé d’une fin pour Furious 7, ils ont cru rendre un hommage approprié à l’acteur sans exploiter sa mort comme un complot. Comme les fans se souviennent, dans les derniers moments du film, O’Conner est vu jouer avec sa famille sur la plage – ayant trouvé sa vraie place dans la vie en tant que père et mari – et rencontre plus tard Dominic Toretto de Diesel pour une dernière course de dragsters qui se termine avec O’Conner littéralement en route vers le coucher du soleil comme un montage des faits saillants de Walker de la série unspools.

Certains pourraient appeler cette fin désespérément ringarde, mais Diesel pense en fait que c’est l’un des plus grands moments de l’histoire du cinéma, car pour la première fois, la scène touchante entre frères a permis aux hommes du monde entier de pleurer ensemble. Comme Diesel l’a dit à NME lors d’une apparition pour promouvoir son dernier film Bloodshot:

«Ce fut un moment très difficile. Mais il y avait une certaine consolation dans le fait que nous avons pu nous protéger du caprice naturel d’un producteur ou de quiconque de dire: “ Eh bien, maintenant, vous allez venger le personnage ”, et l’utiliser comme intrigue et nous avons pu faire quelque chose de si beau et de si classe. Ce pourrait être le meilleur moment de l’histoire du cinéma. Pas seulement dans ma carrière mais dans l’histoire du cinéma. Les hommes du monde entier, tout le monde a pu pleurer, mais les hommes de la planète pour la première fois de l’histoire ont pu pleurer ensemble. »

Depuis Furious 7 et son envoi émouvant vers Walker, les films Fast & Furious ont continué à accumuler des nombres de box-office plus impressionnants, générant même un film dérivé à succès à Hobbs & Shaw. Cependant, les fans auront maintenant une très longue attente pour le prochain épisode, car Fast & Furious 9 a vu sa date de sortie retardée jusqu’en 2021 en raison de l’épidémie de coronavirus.

La déclaration de Diesel selon laquelle la fin de Furious 7, touchante pour les fans dévastés par la mort de Walker, était “peut-être le meilleur moment de l’histoire du cinéma” peut sembler un peu hyperbolique. Cependant, on ne peut nier l’impact du septième film Fast & Furious, car il a été le premier film de la série à dépasser le cap du milliard de dollars au box-office mondial, faisant ainsi de la franchise l’un des plus gros mastodontes à gagner de l’argent en films.

Bien sûr, les cinéphiles discuteront avec Diesel de la grandeur de la fin de Furious 7 et de sa place dans l’histoire du cinéma. Diesel est naturellement un peu biaisé en raison de sa connexion personnelle avec Walker et de la puissance émotionnelle que cela a dû être pour lui de terminer le film après la mort de Walker. À la lumière de cela, il est acceptable de donner un laissez-passer à Diesel s’il gonfle quelque peu l’ampleur de Furieux 7 et ses derniers instants et donne à la dernière scène une place dans l’histoire qu’elle ne mérite pas en réalité.

Source: NME

