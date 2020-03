Vin Diesel refuse de déplacer Fast & Furious 9 Date de sortie

Malgré les préoccupations croissantes concernant l’épidémie de coronavirus dans le monde, Vin Diesel insiste F9, le neuvième film de la franchise à succès Fast & Furious, ne sera pas repoussé. F9 est l’avant-dernier volet de la franchise, avec le dixième film de l’année prochaine qui devrait tout clôturer. En janvier, la première bande-annonce a mis en scène les séquences d’action insensées du film tout en présentant Jakob de John Cena, qui est également le frère de Dom Toretto (Diesel). La bande-annonce a également provoqué une énorme surprise en révélant que Han (Sung Kang), longtemps considéré comme mort, est revenu.

L’épidémie de coronavirus a eu un impact sérieux sur l’industrie du divertissement ces dernières semaines. SXSW a été annulé la semaine dernière après que plusieurs exposants se soient retirés de l’événement, et de nombreuses autres conventions ont fait de même. En raison des craintes d’une baisse de la fréquentation des salles de cinéma, MGM et Universal ont choisi de repousser No Time to Die, la dernière sortie de Daniel Craig en tant que James Bond. Il devait initialement être présenté en avril, mais le public devra désormais attendre novembre pour voir le film. Maintenant, les cinéphiles se demandent si d’autres films seront déplacés de leurs dates de sortie initiales.

Cependant, les fans peuvent être assurés que F9 arrivera à l’heure. Suite à un rapport selon lequel Universal maintiendrait la sortie de F9 en mai, Diesel a présenté ses propres assurances. Tout en faisant la promotion de sa prochaine adaptation de bande dessinée Bloodshot avec USA TODAY, Diesel a comparé la sortie de F9 au personnage principal de Bloodshot en disant: “Permettez-moi de vous dire ceci: ‘Bloodshot’ à la fin de la journée est un soldat et un soldat ne décide pas ni ne choisit quand ni où il sera déployé. Nous allons y entrer. ” Diesel a ensuite déclaré que bien qu’il comprenne pourquoi les gens sont surpris que certains films gardent leurs dates de sortie, il pense que “nous avons plus que jamais besoin de films. Nous sommes déjà à une époque très intéressante où le cinéma et l’expérience cinématographique sont si menacés. Donc , oui, notez que nous allons apparaître. “

La date de sortie de F9 en mai pourrait ne pas être un problème pour les perspectives du box-office du film, car il reste encore deux mois et les choses peuvent changer. Bloodshot, cependant, arrive dans les salles cette semaine. Bien que personne ne s’attende à ce qu’il soit un énorme succès en raison de son matériel source moins connu et de son marketing limité, il pourrait également être affecté par le coronavirus car les gens choisissent de rester à l’écart des lieux publics.

La position de Diesel selon laquelle nous avons plus que jamais besoin de films est admirable et frappe certainement. Les films ont toujours été considérés comme une échappatoire au stress quotidien, il est donc réconfortant d’entendre qu’il y en a d’autres qui sont d’accord et déterminés à faire avancer les choses comme d’habitude. La franchise Fast & Furious est généralement très populaire en Chine, il sera donc intéressant de voir comment F9 s’y produit en deux mois. Encore une fois, beaucoup de choses peuvent changer pendant cette période, il est donc trop tôt pour spéculer. La seule chose qui peut être certaine, c’est que Dom et sa famille arriveront à l’heure.

