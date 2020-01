Vine Successor Byte a officiellement lancé un programme de partenariat en préparation

En octobre 2016, le monde a perdu l’une des plus grandes plateformes de comédie courte de tous les temps. L’application qui nous a donné des chefs-d’œuvre tels que “ Chris, est-ce une mauvaise herbe? ”, “ Et ils étaient colocataires ”, “ Hum, je ne suis jamais allé à Oovoo Javer ” et “ Fre Sh A Vacado ” nous a été cruellement enlevée . Dans son sillage, le monde a pleuré et, si nous sommes honnêtes, nous n’avons jamais surmonté cette perte. À ce jour, les amateurs de vigne passent des heures à revivre les années de gloire. Comme une personne qui revient tristement sur Instagram de son ex en pensant à ce qui s’est mal passé et comment cela aurait pu être différent, nous nous accrochons à des compilations comme Vines qui m’empêchent de tout arrêter, Vines qui beurrent mon croissant, Vignes qui donnent à ma dépression une suppression et des vignes plus propres que la cuisine de votre grand-mère sur YouTube pour retrouver une partie de la gloire.

Les fans ont eu de l’espoir lorsque le co-créateur de Vine, Dom Hofmann, a annoncé qu’il créait un successeur appelé Byte et, malgré certains doutes quant à sa réalisation, l’application a été lancée sur iOS et Android. Conçu pour l’ère moderne des médias sociaux, Byte permet aux utilisateurs de filmer des vidéos de six secondes et de les télécharger, que d’autres peuvent partager (ReByte).

Dans un article sur Twitter annonçant son lancement, Hofmann a décrit Byte comme “à la fois familier et nouveau” et a déclaré que l’équipe derrière elle “résonnerait avec les gens qui sentent qu’il manque quelque chose”. Si vous vous demandez si c’est vous, regardez l’image ci-dessous et si vous savez qui ce garçon va voir, c’est.

La prochaine étape pour Byte, et ce qui la distingue de nombreuses autres plateformes de vidéos sociales, est son programme partenaire, qui sera mis en œuvre pour rémunérer les créateurs. “Byte célèbre la créativité et la communauté, et rémunérer les créateurs est un moyen important de soutenir les deux”, lit-on dans un tweet du compte Twitter de Byte. Pour l’instant, aucun détail sur le programme partenaire n’a été fourni.

Bien que l’obtention d’un successeur de Vine auprès de l’un des créateurs originaux soit certainement un gros problème, il reste à voir s’il réussira. Byte rejoint un paysage concurrentiel – qui est très construit sur les succès de Vine. Facebook, Snapchat et Instagram offrent tous aux utilisateurs un moyen de livrer des vidéos de la taille d’une bouchée à leurs abonnés et ont des crochets de réseaux sociaux supplémentaires. TikTok est peut-être le concurrent le plus direct de Byte et c’est là où une grande partie du même type de contenu est maintenant produite. (Lire: TikTok a une grande énergie de vigne). Des stars sont créées quotidiennement sur TikTok, et de grandes célébrités y sont présentes. Les sociétés mondiales reconnaissent également ses capacités marketing et leur potentiel pour atteindre un public massif. TikTok a vraiment son moment en ce moment, et il peut être difficile pour Byte d’en détourner l’attention.

Néanmoins, une nouvelle plateforme vidéo qui évoque les beaux jours de Vine est certainement excitante. Les plans pour compenser ses créateurs lui donnent un avantage théorique, et s’il peut s’exécuter pourrait être juste suffisant pour rendre Byte compétitif.