violé le système contre les fausses nouvelles

Facebook il essaie de lutter contre les fausses nouvelles depuis des années, un aspect qui a dû être intensifié au cours de la dernière période à cause du coronavirus. Évidemment, dans toute situation d’urgence, il y a quelqu’un qui essaie de tout exploiter. Pour cette raison, les développeurs ont mis en œuvre dans la plate-forme un système pour freiner la propagation de fausses nouvelles sur les coronavirus bloquant également les publicités trompeuses.

Malheureusement, quelqu’un qui peut trouver des moyens alternatifs est toujours là. Pour cette raison, Facebook a décidé de poursuivre un Indien qui, grâce à son entreprise, a commencé vendre des logiciels qui peuvent contourner le système de sécurité. L’entreprise en question est située sur le sol américain, de sorte que l’action en justice est plus simple.

Facebook et la lutte contre les fausses nouvelles au temps du coronavirus

Le logiciel que la société humaine vend utilise une technique appelée camouflage. En d’autres termes, l’opération est simple ou le contenu réel de l’annonce est masqué puis en montrer un autre. Un système simple qui n’est pas vu par la revue Facebook et qui a permis à la passer de fausses publicités et la désinformation, les escroqueries de crypto-monnaie et plus encore.

La société appartient à Basant Gajiar et le nom est LeadClok, un nom qui suggère déjà le fonctionnement du produit proposé. vous en affaires depuis 2016. Le produit en question a été utile à beaucoup pour surmonter les systèmes de protection de géants tels que Google, WordPress et bien d’autres. Qui sait si cette action en justice pourrait vraiment mener à quelque chose.