Virgin Galactic reprend la prise de dépôts pour les voyages SpaceShipTwo – .

L’avion-fusée SpaceShipTwo de Virgin Galactic et son vaisseau-mère WhiteKnightTwo arrivent au Spaceport America au Nouveau-Mexique. (Virgin Galactic via YouTube)

Virgin Galactic dit qu’elle permet aux clients de payer 1 000 $ de dépôts remboursables pour des voyages suborbitaux sur son avion-fusée SpaceShipTwo, reprenant les ventes de vols spatiaux après une interruption de plus d’un an.

Dans un communiqué de presse, Virgin Galactic a rapporté que 7 957 personnes se sont inscrites sur son site Web pour manifester leur intérêt pour de tels voyages. À partir de mercredi, tous ces gens pourront placer leur argent là où ils sont.

La société n’a pas encore fixé le prix ou le calendrier des voyages nouvellement réservés dans le cadre de son programme «One Small Step». Mais sur la base de déclarations antérieures, le prix final sera supérieur aux 250 000 $ que Virgin Galactic facturait avant de suspendre la vente des billets en décembre 2018.

C’est à ce moment-là que le seul vaisseau SpaceShipTwo de Virgin Galactic, baptisé VSS Unity, a effectué son premier vol piloté au-delà de la borne spatiale de 50 miles au Mojave Air and Space Port en Californie. Les ventes de billets ont été bloquées pour permettre à la société de tester le marché et de se préparer aux opérations commerciales au Spaceport America au Nouveau-Mexique. Au moment de la suspension des ventes, plus de 600 clients de 60 pays détenaient des réservations pour la première vague de vols passagers. Ces clients pourraient commencer à voler plus tard cette année.

Depuis décembre, VSS Unity a effectué un deuxième vol d’essai à Mojave – et Virgin Galactic, fondée il y a 15 ans par le milliardaire britannique Richard Branson, est passée à une société cotée en bourse. Le mois dernier, le deuxième vaisseau SpaceShipTwo de Virgin Galactic a atteint son jalon de fabrication «Weight on Wheels». Et ce mois-ci, VSS Unity et son vaisseau mère WhiteKnightTwo, VMS Eve, ont été transportés par avion à Spaceport America pour y élire domicile.

Aujourd’hui, Virgin Galactic a déclaré une perte nette de 73 millions de dollars au quatrième trimestre, avec un chiffre d’affaires de 529 000 dollars. Cette perte a été plus importante que prévu – mais ce n’était pas vraiment une surprise, étant donné que Virgin Galactic ne fait pas encore voler de passagers.

À la fin de la journée de bourse, le cours de l’action de la société a chuté à 34,04 $, ce qui représente une baisse de moins d’un point de pourcentage l’un des pires jours de l’année pour le marché boursier plus large. Le cours de clôture de Virgin Galactic était encore presque le triple de ce qu’il était le premier jour de bourse.

Le PDG de Virgin Galactic, George Whitesides, a minimisé la perte et a mis en avant l’éventuelle hausse du rapport sur les résultats d’aujourd’hui.

“Les progrès que nous avons réalisés en 2019, combinés au fort intérêt des clients potentiels, sous-tendent les mesures que nous prenons pour rouvrir les ventes de billets”, a-t-il déclaré. «Nous continuons à tirer parti de notre forte dynamique alors que nous entrons dans le chapitre le plus excitant de notre histoire à ce jour et que nous nous préparons pour le lancement commercial.»

Branson a déclaré qu’il avait l’intention de prendre un siège lors du premier voyage commercial cette année, mais on ne sait pas exactement comment les sièges du VSS Unity à six passagers seront distribués après ce premier voyage VIP. Certains clients détiennent des réservations depuis une quinzaine d’années, tandis que d’autres sont des influenceurs de haut niveau – dont apparemment l’acteur Ashton Kutcher et le chanteur Justin Bieber.

Virgin Galactic a clairement indiqué que ceux qui détiennent actuellement des réservations de sièges fermes obtiendraient la première chance de voler. Lorsque de nouveaux sièges seront libérés, ceux qui auront déposé le dépôt One Small Step de 1 000 $ se verront offrir la possibilité de “faire le saut géant à une réservation confirmée de vols spatiaux”, a déclaré la compagnie. Cela impliquera vraisemblablement un retrait géant du compte bancaire du détenteur du dépôt.

Stephen Attenborough, directeur commercial de Virgin Galactic, a déclaré qu’il était «grandement encouragé» par la demande de vols spatiaux personnels.

“One Small Step nous permet de nous qualifier et de renforcer la confiance dans notre pipeline de ventes directes, ainsi que de garantir que ceux qui sont les plus désireux de réserver puissent le faire dans les meilleurs délais”, a-t-il déclaré dans le communiqué de presse d’aujourd’hui. .

Regardant plus loin, Whitesides a déclaré aux analystes de l’industrie lors d’une téléconférence que les missions de recherche suborbitale et les opérations internationales de vol spatial, ainsi que la création de l’US Space Force, pourraient accroître les opportunités de marché pour le système de lancement de Virgin Galactic.