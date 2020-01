Virgin Media offre une augmentation de la vitesse haut débit gratuite à plus d’un million de clients

Nouvelle année, nouveau vous … mais des vitesses à large bande frustrantes et lentes? Eh bien, Virgin Media cherche à soulager la douleur de plus d’un million de ses clients en mettant à niveau son plan actuel vers l’une de ses offres de connexion à large bande Ultrafast M100 Fibre Broadband.

Offrant une vitesse de large bande moyenne de 108 Mo, soit plus du double de la moyenne britannique, il semble que Virgin Media cherche à aider les clients à atteindre leurs résolutions plus facilement cette année: qu’il s’agisse de transpirer dans une classe de spin en ligne, Skyping leur Professeur de mandarin à Pékin ou cherche tout simplement à maximiser ses loisirs.

– Vous pouvez voir toutes les offres haut débit actuelles de Virgin avec notre guide

La mise à niveau, qui, selon la société, doublera la vitesse actuelle du haut débit pour un demi-million de ses clients – et la multipliera par cinq dans certains cas – promet de mettre fin aux téléchargements intensifs toute la journée. Selon Virgin Media, son haut débit ultrarapide de 108 Mo permet de télécharger un jeu comme Fortnite – environ 31,4 Go – en moins de 45 minutes, tandis qu’un film HD de 5 Go prend un peu plus de sept.

Virgin Media a un certain nombre d’accords à large bande en cours, et la mise à niveau est entièrement gratuite, donc un solde bancaire désolé en janvier ne devrait pas être un obstacle à l’obtention de vitesses à trois chiffres. Annie Brooks, directrice exécutive de la connectivité de la société, déclare l’intention de Virgin de “bannir la mise en mémoire tampon et de laisser nos clients vivre sans limites afin qu’ils puissent faire tout ce qu’ils veulent en ligne, en même temps, sans délai”.