Visa est sur le point de faciliter les dépenses en Bitcoin

L’adoption du Bitcoin a quelque peu stoppé après une explosion d’activité après le rallye épique de 2017. Mais il est sur le point d’être stimulé par une source surprenante, les États-Unis, par carte de crédit. Visa géant. Ainsi, les dépenses en Bitcoin seront meilleures et plus faciles à gérer.

Fold, basé dans la ville de San Francisco. Il s’agit d’une application qui offre aux utilisateurs des récompenses Bitcoin. Il a également rejoint le programme Fintech Fast Track de Visa et prévoit de lancer une carte de débit Visa co-marquée. Ce qui fournit jusqu’à 10% des achats en espèces avec Bitcoin, au lieu des points de récompense traditionnels tels que les miles aériens ou l’argent comptant.

En outre, Fold aurait découvert qu’environ 90% de ses 90 000 utilisateurs existants pourraient échanger leurs dépenses de carte existantes contre une carte avec des récompenses Bitcoin. Tout cela pour les dollars dépensés.

De cette façon, les gens ne sont pas intéressés à dépenser du Bitcoin en ce moment, mais ils sont intéressés à l’accumuler. Ceci selon le PDG de Fold Will Reeves. Ce qui a donné des interviews à différents médias numériques et financiers. De même, il a également déclaré qu’il pensait que la carte pourrait inciter beaucoup plus de personnes à adopter Bitcoin.

Si les gens ne comprennent toujours pas les dépenses Bitcoin comme de l’argent, ils le comprendront comme une meilleure récompense

L’application Fold offre actuellement aux utilisateurs la possibilité de dépenser du Bitcoin ou de la monnaie fiduciaire sur des sites comme Amazon, le géant des achats en ligne. Ils peuvent également les dépenser sur l’application Uber et la chaîne de cafés Starbucks, le tout en synchronisant leurs comptes avec une carte ou un portefeuille Bitcoin existant.

De cette façon, selon Reeves, le Bitcoin gagné par les utilisateurs grâce aux récompenses n’est pas taxable, car le Bitcoin n’est pas à vendre.

Et parce que Bitcoin n’a pas de date d’expiration, les récompenses peuvent être utilisées pour compenser les dépenses du prochain achat, des économies ou du retrait d’un consommateur. C’est ce qui donne aux consommateurs liberté et flexibilité. C’est ainsi que Fold a écrit dans une déclaration lorsqu’il a annoncé la combinaison des cartes avec Visa.

Le prix du Bitcoin reste volatil, mais de nombreux membres de la communauté cryptographique sont convaincus qu’il augmentera cette année

Le Bitcoin a explosé dans la conscience publique fin 2017, après la hausse de prix de moins de 1000 $ pour le Bitcoin. Tout cela en début d’année, aux alentours de 20 000 $ au mois de décembre. Depuis lors, le prix du Bitcoin est passé à moins de 4 000 $ et est revenu à près de 15 000 $, rien que l’année dernière.

La carte de débit basée sur les récompenses Fold et Visa suit les offres de cartes Bitcoin similaires. Mais ils sont les plus simples des échanges de crypto-monnaie Coinbase et Binance, bien que Binance ait récemment retiré toute mention de Visa de son matériel promotionnel pour sa carte de dépenses Bitcoin.

De cette façon, en rejoignant le programme Fast Track de Visa, les fintechs ou les technologies financières comme Fold bénéficient d’un accès sans précédent aux experts, technologies et ressources de Visa. Cela a été dit par le vice-président principal de Visa et directeur mondial de Fintech Terry Angelos. C’est aussi ainsi que Fast Track nous permet de fournir de nouvelles ressources dont les entreprises à croissance rapide ont besoin pour évoluer avec une grande efficacité.

La liste d’attente est donc ouverte pour la carte Fold, qui commencera à être livrée en juillet prochain. De même, les utilisateurs doivent fournir un numéro de téléphone ou de mobile, une adresse et des coordonnées bancaires.

Enfin, Fold a levé 2,5 millions de dollars en capitaux d’amorçage auprès de la société de gestion d’actifs numériques CoinShares et des sociétés de capital-risque Craft Ventures et Slow Ventures en septembre de l’année dernière.

