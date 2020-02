vitesse théorique de 1 To / s

Jusqu’à récemment, cela ressemblait à parler d’un Réseau 6G il semblait exagéré, trop tôt par rapport au développement actuel. Mais non. Plusieurs gouvernements et entreprises se sont sérieusement engagés à atteindre premières étapes du futur réseau de communication. De toute évidence, la Chine est toujours leader en ce qui concerne ces questions et, en fait, le travail en question se déroule déjà bien. la Ministère chinois des sciences et de la technologie a déjà commencé les travaux préparatoires impliquant un grand nombre d’experts.

Ce qui s’est avéré dans cette première partie du travail. Apparemment, ils voulaient fournir des données et nous parlons du réseau 6G vitesses théoriques de 1 To / s. Évidemment, cela pourrait aussi se produire étant donné qu’il faudra du temps avant même les premiers tests sur la question, mais si c’était vraiment le cas, une telle vitesse révolutionnerait de nombreux aspects de notre société.

Le réseau 6G

la Réseau 5G, qui soit dit en passant les premières étapes de développement remontent à 2008, a ouvert une nouvelle frontière en matière deInternet des objets. Etant donné que ce réseau n’est cependant pas encore pleinement exploité, mais pas même de manière minimale, il ne reste qu’à imaginer ce qui peut être fait à une vitesse de 1 To / s.

Les communications atteindront des points impensables et les télécommandes seront encore plus efficaces et précises. Pour être clair avec des chiffres plus compréhensibles, 40 films 4K téléchargeables en une seconde avec une telle connexion, téléchargez des jeux en quelques fractions de seconde. De toute évidence, cela pourrait être qualifié de surpuissance.