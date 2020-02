Vivaldi 2.11, de nombreuses améliorations dans la première mise à jour de la nouvelle année

La nouvelle mise à jour de Vivaldi sera disponible à partir du 12 février. Le navigateur web arrive donc à la version 2.11 et célèbre la première mise à jour de bureau de 2020. Les nouveautés de cette version vont pour l’essentiel pour améliorer les fonctionnalités introduites dans la version précédente.

En particulier, les développeurs ont accordé une attention particulière à l’amélioration du mode Pop-out. C’est le nom que Vivaldi a donné au mode Image dans l’image. En particulier, cette fonctionnalité vous permet de démarrer une vidéo présente sur n’importe quelle page et de la lire dans une fenêtre. De cette façon, il sera possible de continuer à surfer sur le Web en paix et en même temps de regarder la vidéo.

Voici toutes les actualités de Vivaldi 2.11

La fonctionnalité est vraiment très intéressante et vous comprenez pourquoi la réponse des utilisateurs a été particulièrement chaude. Pour satisfaire ses utilisateurs, Vivaldi a décidé de mettre en place des fonctionnalités et faire du mode Pop-out une véritable fonctionnalité de tueur.

Le principal défaut du mode Pop-out devait être caché parmi les menus. En fait, de nombreux clics ont été nécessaires pour l’activer et ce n’était donc pas un processus immédiat. Les gars de Vivaldi ont décidé pour rendre l’activation du mode Image dans l’image extrêmement facile. Cliquez simplement sur le lecteur pour lire la vidéo dans la fenêtre et la rendre flottante et redimensionnable.

Vivaldi a également travaillé sur la gestion des thèmes et notamment sur la transition entre le thème automatique clair et le thème sombre. En fait, le navigateur change de thème lorsque le PC effectue cette étape, en s’adaptant automatiquement. Parmi les nouveautés de la dernière mise à jour, il convient de noter que le navigateur reconnaîtra automatiquement le thème à utiliser dès le lancement.

Quant à l’accessibilité, Vivaldi s’est toujours vanté de raccourcis clavier. Le dernier à entrer dans cette grande famille est celui lié à la combinaison Shift + F6. Cette combinaison de touches vous permet de mettre en surbrillance les différents onglets actifs et de choisir lequel ouvrir avec le raccourci et sans lever les doigts du clavier. Pour connaître toutes les nouveautés arrivées avec Vivaldi 2.11, vous pouvez télécharger le navigateur à cette adresse.