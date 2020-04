Vivaldi 3.0 arrive avec des améliorations de confidentialité, de productivité et de version stable pour Android

Il est déjà ici Vivaldi 3.0, la nouvelle version du navigateur Web que l’ex-fondateur d’Opera a lancée fait plus de cinq ans dans le but de récupérer les fonctionnalités que le vétéran a perdues après sa conversion en Chromium. Et bien que Vivaldi soit également basé sur le Chrome, il faut dire que, globalement, il a réussi, tout en préservant la dignité que sa précédente entreprise a laissée sur la route.

Vivaldi 3.0 est, comme indiqué dans l’annonce officielle, “un pas de géant”, pour deux raisons: la version PC (Windows, Mac, Linux) libère, entre autres, une fonction devenue -à l’exception de Chrome- fondamentalement dans n’importe quel navigateur Web actuel et la version Android fait de même, en plus de se présenter comme la première écurie à ce jour. Voyons tout plus en détail.

Vivaldi 3.0

Chaque version majeure de Vivaldi est généralement une inconnue pour ceux qui ne se tiennent pas informés de son développement et la chose normale est de ne pas savoir à quoi s’attendre, car ils introduisent des trivialités que presque personne n’utilise, car elles vous surprennent avec des fonctions avancées que beaucoup d’entre nous aimeraient voir. dans d’autres navigateurs. Vivaldi 3.0 ne fait pas exception, mais dans le bon sens.

La grande nouveauté de Vivaldi 3.0 est un Tracker intégré et blocage des publicités dans le navigateur lui-même. Il est basé sur DuckDuckGo Tracker Radar et est vraiment facile à utiliser, ce qui permet de le définir globalement ou individuellement en fonction du site et de séparer la possibilité de bloquer les trackers de celle de bloquer la publicité, ce qui n’est pas la même chose.

Sa mise en œuvre est scrupuleuse et non activé par défaut, mais ce doit être l’utilisateur qui l’active manuellement, globalement dans la section confidentialité des paramètres du navigateur, avec la possibilité d’ajouter des exceptions dans une liste blanche; ou sur chaque site d’une manière particulière, au cas où vous préféreriez autoriser la publicité sur les sites fréquemment visités.

“Bien que le blocage des trackers offre une protection suffisante, certains utilisateurs préfèrent bloquer les publicités en plus des trackers”, expliquent-ils. “Cependant, nous pensons que de nombreux utilisateurs ne voudront pas empêcher les sites qu’ils visitent de générer des revenus, et pour cette raison, nous n’activons pas le bloqueur de publicité par défaut.”

Mais ce n’est pas la seule nouveauté de Vivaldi 3.0. Un autre élément moins fondamental mais assez frappant est horloge épinglée sur la barre d’état et qu’en plus de donner l’heure, il permet de programmer des alarmes et même d’adopter la Technique de Productivité Pomodoro. Cette nouvelle version comprend également des améliorations dans la navigation spatiale avec le clavier, dans l’utilisation de vidéos flottantes (Picture-in-Picture) et quelques corrections dans l’ensemble.

Vivaldi pour Android

Le lancement de Vivaldi 3.0 en apporte une autre non moins importante: la première version stable de Vivaldi pour Android, qui était jusqu’à présent maintenue en beta. Si vous l’avez déjà essayé ou l’utilisez, vous percevrez à peine les changements à l’œil nu sauf celui en question: Tracker intégré et blocage des publicités.

Pour le reste, Vivaldi pour Android continue d’offrir les mêmes caractéristiques avec lesquelles il a été annoncé il y a quelques mois et qui nous ont donné un si bon goût: un excellent design, une synchronisation des données et des fonctions telles que des notes ou des captures d’écran intégrées, entre autres.

Si vous ne lui avez pas déjà donné l’occasion, c’est le moment idéal pour le faire, car dans sa version PC et mobile, Vivaldi est l’un des navigateurs Web les plus intéressants d’aujourd’hui, en particulier pour ceux qui aiment les options avancées et personnalisent le expérience.