Vivaldi, le navigateur passe à la version 3.0 et fait ses débuts sur Android

Le 22 avril 2020 sera une journée mémorable pour l’équipe de Vivaldi Technologies. En fait, à partir de cette date, le nouvelle version du navigateur Vivaldi qui arrive ainsi à la version 3.0. Mais ce n’est pas tout, avec le navigateur PC, la version Android fait ses débuts, la toute première.

Le choix de l’équipe de développement s’adresse à tous les utilisateurs qui passent de nombreuses heures en ligne. En fait, ceux qui ont déjà l’habitude d’utiliser le produit Vivaldi à la maison il peut également le faire en déplacement, en s’appuyant sur les mêmes fonctionnalités et sur la même sécurité. Le navigateur intègre dans son code un système qui empêche le suivi des données, bloque les publicités indésirables et vous permet d’optimiser la productivité.

Vivaldi met également à jour et fait ses débuts sur mobile

Le lancement de la nouvelle version s’est accompagné d’une déclaration de Jon von Tetzchner, PDG et fondateur de Vivaldi, «Nous vivons dans une période difficile en raison de la pandémie, avec des millions de personnes travaillant à distance à travers le monde et les navigateurs Web ont pris une importance considérable. Les nouvelles versions de Vivaldi, à la fois de bureau et mobiles, représentent une évolution nécessaire pour assurer une navigation sûre pour les utilisateurs “.

Les deux navigateurs Vivaldi intègrent un système de confidentialité complet basé sur les outils mis à disposition par DuckDuckGo. Le système se compose d’un Tracker bloqueur et dans un bloqueur ADS pour assurer une sécurité en ligne maximale.



Par rapport à la version mobile, la version de bureau permet évidemment plus de fonctionnalités y compris la personnalisation de la barre d’état et de l’interface utilisateur. Pour essayer toutes les nouveautés du navigateur Vivaldi, vous pouvez le télécharger directement depuis le site officiel. Pour télécharger sur un appareil Android, vous pouvez cliquer sur la bannière suivante.