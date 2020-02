«Vivarium» et toutes les nouvelles bandes-annonces de films que vous devez regarder la semaine dernière – .

Cela aurait dû être un week-end chargé à Barcelone, en Espagne, avec plusieurs grandes entreprises dévoilant leurs derniers appareils mobiles, mais le coronavirus a frappé, incitant les organisateurs à annuler le Mobile World Congress. Cela aurait été un week-end effréné de se déplacer de réunion en réunion, sans presque aucun temps à consacrer aux Chasseurs. Parce que oui, c’est la toute nouvelle émission à se gaver en ce moment, sur Amazon Prime. C’est cette série télévisée d’Al Pacino sur un groupe de chasseurs nazis qui chassent les nazis aux États-Unis à la fin des années 70.

Maintenant, si vous prévoyez de sortir en salle, vous devriez être au courant de quelques nouvelles sorties, y compris The Call of the Wild, qui est ma préférée ce week-end, une histoire de survie avec Karen Gillan et Harrison Ford. Si vous aimez les histoires d’horreur, alors vous pourriez être plus intéressé par Brahms: The Boy II. Ensuite, il y a toujours Sonic, qui a balayé le box-office la semaine dernière, et est susceptible de conserver la tête pendant encore au moins un week-end.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, ce n’est pas la période la plus occupée de l’année pour les superproductions à succès, et nous ne faisons pas mieux sur le front de la remorque non plus.

Dream Horse et Vivarium se démarquent facilement cette semaine en ce qui concerne les nouvelles bandes-annonces, et nous avons un nouveau clip de The Roads Not Taken. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c’est Vivarium, un thriller sur un couple qui cherche à acheter une maison et se retrouve coincé dans un étrange quartier de banlieue. Toutes les maisons se ressemblent et elles ne peuvent pas s’échapper. Le pire, c’est qu’ils ont accouché d’un bébé qu’ils devront élever. Qui ne deviendrait pas fou?

Cheval de rêve

Fin, débuts

Les tueries de cartes postales

Les routes non empruntées

Le secret: osez rêver

Vivarium

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier.

