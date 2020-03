VIVO APEX 2020, magnifique pour vous faire tourner la tête: qu’est-ce qui le rend si unique? Tecnoandroid

Pour le moment c’est juste un concept et il n’atteindra peut-être jamais le marché mondial, mais avec ses caractéristiques et sa conception, il n’est certainement pas passé inaperçu. I LIVE APEX 2020en effet, il bénéficie d’un secteur hardware digne d’un haut de gamme et d’un Écran FullView sans encoche et aucun autre type d’interruption.

Et là caméra frontale? Vous vous demanderez. Oui, mais c’est caché sous l’écran et n’apparaît que lorsque cela est nécessaire (lorsque vous souhaitez prendre une photo, en fait, ou en tout cas lorsque vous devez effectuer une opération qui nécessite l’utilisation de la caméra avant), puis disparaître complètement lors de l’utilisation régulière de l’écran.

VIVO APEX 2020, avec affichage en cascade et caméra à cardan

APEX 2020 a un affichage de la cascade avec bords repliés à 120 °, où toutes les touches marche / arrêt et de réglage du volume ont été remplacées par boutons virtuels tactiles. Sans prise audio et port de chargement USB, ce smartphone ne prend en charge que les technologies sans fil, tels que les casques Bluetooth et la charge sans fil. À cet égard, VIVO a créé un nouvelle technologie de charge rapide de 60 W, qui devrait charger complètement une batterie de 2000 mAh en 20 minutes. Cependant, la taille de la batterie de l’APEX 2020 reste un mystère.

Propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 865, auquel ils tiennent compagnie 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage interne, l’un des aspects les plus avant-gardistes de ce smartphone est le secteur photographique. Ceci, en fait, est basé sur un fAppareil photo périscopique 16 MP avec prise en charge du zoom optique continu pour passer d’un 5X à un 7,5X et un Capteur de cardan 48 MP. Ce dernier garantit des images plus stabilisées par rapport aux résultats qui peuvent être obtenus avec des systèmes OIS normaux, grâce à un Structure en forme de cardan qui équilibre les mouvements gauche-droite ou double face grâce à un mécanisme intégré.

La caméra frontale pour les selfies, cependant, est de 16 MP. Comme mentionné à l’avance, VIVO APEX 2020 est, pour le moment, un concept simple, pour lequel il n’y a toujours aucune information sur une éventuelle date de lancement du produit, ainsi que sur son prix de vente. Quel sera le sort de ce smartphone?

