Vivo Apex 2020, un smartphone impressionnant qui se distingue par ses innovations

VIVO Apex 2020 laisse derrière lui l’affirmation selon laquelle “tous les téléphones sont égaux” et présente des innovations vraiment appréciées à la recherche d’un terminal différent, sans lunettes, sans “trous” pour la caméra, sans boutons latéraux physiques et sans ports.

Il y a quelques années, nous avons déjà dit que nous n’avions pas à être appelés Apple pour innover dans les smartphones lorsque nous avons examiné les fonctionnalités de Vivo NEX. La firme chinoise a suivi ce rythme nouveau en présentant, par exemple, le premier terminal avec une caméra émergente. Vivo Apex 2020 va plus loin et est le point culminant de cette série. Il aurait dû être présenté au MWC 2020, mais comme d’autres ont retardé son arrivée. La firme chinoise a publié une vidéo qui montre ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Vivo Apex 2020, fonctionnalités

Un écran de 6,45 pouces qui se plie à un angle de 120 degrés des deux côtés, indique déjà que nous sommes face à un autre téléphone intelligent. Comme nous l’avons vu dans Nex 3, pas de boutons latéraux physiques Ils ont été remplacés par des capteurs de pression.

Vivo laisse les caméras pop-up derrière et bien sûr, il n’est pas autorisé à faire des trous dans l’écran. Et où est la caméra frontale pour les selfies? Oui, sous l’écran. Nous entendons ce concept depuis longtemps, mais la vérité est qu’il n’a pas encore été imposé massivement. La société chinoise affirme l’avoir améliorée avec un “design pixel innovant” et proposera une résolution de 16 mégapixels.

L’écran est sans aucun doute le centre du spectacle et sert plus de composants, par exemple pour aider à la sonorisation. Ainsi, il utilise la troisième génération de la technologie Vivo Screen SoundCasting qui élimine le besoin de haut-parleurs des haut-parleurs transformer l’écran en haut-parleur.

Et il n’a également aucun port de connexion physique. Il y a quelques jours, nous avons parlé de la charge rapide par USB pour les smartphones et c’est probablement la plus puissante, mais la solution Vivo n’est pas loin derrière utilise déjà la technologie sans fil Super FlashCharge qui offre jusqu’à 60 watts et, selon Vivo, est aussi rapide que la Câble de charge traditionnel et peut recharger des batteries de 2000 mAh en 20 minutes.

À l’arrière, l’appareil photo principal se distingue par un capteur de 48 MP avec «Zoom optique continu» d’agrandissement 5x-7,5x, qui semble dépasser le téléobjectif optique 5x du Huawei P30 Pro ou du Samsung Galaxy S20 Ultra. La société a également réussi à améliorer le système de stabilisation optique OIS avec ce que Vivo appelle «la structure de type cardan».

Sinon, il sera alimenté par le chipset le plus avancé du marché, le Qualcomm Snapdragon 865, accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Avec Android 10 préinstallé, nous espérons vous voir bientôt sur le marché international.