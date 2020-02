Vivo iQOO 3 5G: c’est tout ce que nous savons avant les débuts

Vivo iQOO 3 5G: voici tout ce que nous savons avant les débuts de Tecnoandroid

Ils ne semblent pas vouloir arrêter les rumeurs et teasers officiels du prochain smartphone haut de gamme de la sous-marque Vivo, c’est-à-dire le prochain J’habite iQOO 3 5G. Malgré son arrivée officielle sur le marché dans les deux jours (c’est-à-dire le 25 février prochain), des nouvelles concernant cet appareil continuent d’arriver. Plus précisément, le smartphone a même été repéré dans un vidéo pratique.

Vivo iQOO 3 5G: le voici dans une vidéo pratique

Grâce aux rendus précédents, nous connaissons déjà largement le design qui caractérisera cet appareil, mais grâce à cela nouvelle vidéo pratique fuite sur le net il n’y a plus beaucoup de doutes. Plus précisément, dans la vidéo, nous pouvons voir certaines personnes déballer le terminal et exprimer leurs opinions à ce sujet (opinions très positives).

Le nouveau J’habite iQOO 3 5G ce sera un smartphone au top en termes de performances. Pour l’alimenter il y aura en fait le processeur haut de gamme Snapdragon 865 Qualcomm qui sera couplé à 12 Go de RAM. Il y aura également 256 Go de stockage interne de type UFS 3.0 et une batterie de 4400 mAh avec prise en charge de Charge rapide de 55 W.

La conception de cet appareil sera alors en phase avec les dernières tendances de 2020. Sur le front, pour dominer il y aura un large Écran perforé SuperAMOLED à l’intérieur duquel sera placé un capteur biométrique pour le déverrouillage. À l’arrière, il y aura une zone rectangulaire où le sera placé quatre caméras arrière, dont un avec un capteur photo de 48 mégapixels.

