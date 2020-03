Vivo Nex 3S 5G est officiel en Chine: voici les principales fonctionnalités

Aujourd’hui, la société chinoise vivo a officiellement présenté pour le marché chinois une nouvelle variante du haut actuel de la gamme Vivo Nex 3, qui est la nouvelle J’habite Nex 3S 5G. Analysons-le de plus près.

Vivo Nex 3S 5G: SoC Snapdragon 865 et caméra selfie pop-up pop-up

La nouvelle version de l’appareil domestique vivo a quelques petites différences par rapport à la version standard. Tout d’abord, changez le processeur, qui cette fois s’avère être le plus performant SoC Snapdragon 865 par Qualcomm. Cette fois, il y a le modem Snapdragon X55 ce qui permet de prendre en charge les nouveaux réseaux de cinquième génération également en mode double. Également augmenté la mémoire RAM ici est du type LPDDR5 avec un stockage interne égal à 256 Go UFS 3.1.

La qualité globale de l’affichage change également légèrement. À bord du nouvel appareil de la société chinoise, nous trouvons un panneau SuperAMOLED avec une diagonale de 6,89 pouces en résolution FullHD + et cette fois avec prise en charge HDR10 +. Présentez toujours caméra selfie pop-up pop-up accompagné d’un flashLED.

Le secteur photographique, cependant, ne change pas par rapport au passé. La nouvelle variante du haut de gamme vivo en a toujours un triple caméra arrière avec un capteur photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture focale de f / 1,8. Les deux autres capteurs photographiques mesurent 13 mégapixels et sont respectivement un téléobjectif et un capteur grand angle avec une ouverture focale de f / 2,5 et f / 2,2.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau J’habite Nex 3S 5G sera disponible à l’achat pour le marché chinois à partir de la prochaine 14 mars aussi dans la nouvelle couleur orange à un prix de départ d’environ 635 € au taux de change actuel.