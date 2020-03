Vivo S6 5G officiellement annoncé en Chine: spécifications et prix

L’entreprise chinoise vivo a récemment présenté officiellement pour le marché chinois un nouveau smartphone appartenant au segment premium du marché, c’est le nouveau J’habite S6 5G. Cet appareil monte un processeur très puissant et prend évidemment en charge les réseaux de cinquième génération.

Voici le nouveau haut de gamme avec support Vivo 5G

Le nouvel appareil de l’entreprise se caractérise par une grande attention au design et au secteur photographique. Ce dernier est en fait composé de quatre caméras arrière placé dans une zone circulaire au centre de la couverture arrière. Nous avons spécifiquement un Capteur primaire 48 mégapixels accompagné d’un objectif grand angle de 8 mégapixels et de deux appareils photo supplémentaires de 2 mégapixels.

Sur le devant, nous avons un design plus classique caractérisé par la présence d’un affichage à encoche descendante. Le panel en particulier est un AMOLED avec prise en charge HDR10 + de 6,44 pouces en résolution FullHD +. Comme déjà mentionné, les performances du nouveau Vivo S6 5G sont au top grâce à la présence du processeur domestique Samsung, à savoir leExynos 980, ce qui garantit la prise en charge de la nouvelle connectivité 5G à la fois en mode autonome et en mode non autonome.

Il existe également plusieurs technologies qui améliorent et favorisent les performances générales du terminal, même pendant les sessions de jeu. Parmi ceux-ci, il y a: Game Turbo, CPU Turbo, AI Turbo, Cooling Turbo et Net Turbo. La batterie a une capacité de 4500 mAh mais avec un support de charge rapide de 18 W. Le cercle est fermé par la prise audio 3,5 mm, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 et 8 Go de RAM LPDDR4X.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau fleuron de vivo sera disponible à l’achat en Chine dans les couleurs Dégradé Violet-Bleu et Bleu clair au prix d’env. 345 € avec 8/128 Go et environ 385 € avec 8/256 Go.