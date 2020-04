Vivo V19 arrive officiellement dans une version globale: voici les détails

Il y a plusieurs mois, le fabricant chinois vivo avait officiellement présenté le smartphone milieu de gamme pour le marché indonésien Je vis V19. Au cours des dernières heures, cependant, la société a décidé d’apporter officiellement une version mondiale de cet appareil qui est très différent de la version présentée précédemment.

Je vis V19 dans une version globale: une histoire complètement différente

Malgré le même nom, la nouvelle version mondiale de cet appareil Vivo diffère considérablement de sa version dédiée au marché indonésien. Le trou unique sur l’écran dans le passé a en fait cédé la place à un double trou dans lequel deux capteurs photographiques sont positionnés respectivement à partir de 32 et 8 mégapixels (ce dernier est un grand angle).

L’affichage est un panneau superAMOLED en résolution FullHD + avec une diagonale de 6,44 pouces et abrite un capteur biométrique pour le déverrouillage. Par rapport à sa version précédente, les performances augmentent également. Cette fois, au lieu du SoC Snapdragon 675, on retrouve le processeur à bord Snapdragon 712 assisté par 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

Le secteur photographique, cependant, est l’une des rares choses qui reste inchangée. En fait, à l’arrière de l’appareil, nous en avons un caméra arrière quad En forme de L positionné à l’intérieur d’une zone rectangulaire. Les capteurs sont également les mêmes: 48 + 8 (grand angle) +2 (capteur de profondeur) +2 (capteur macro) mégapixels. Il y a aussi la prise audio, le port USB Type C, Bluetooth 5.0, le Wi-Fi double bande et une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Tarifs et disponibilités

Pour l’instant, la société n’a pas communiqué le prix de vente du nouveau Je vis V19 pour les différents marchés. Nous vous tiendrons au courant.