Vivo Z6 5G arrivant le 29 février prochain: voici les fonctionnalités

La société chinoise Vivo prévoit d’apporter plusieurs nouveaux smartphones cette année. parmi ceux-ci, il y aura aussi le prochain J’habite Z6 5G, un smartphone qui appartiendra au milieu de gamme haut de gamme. Selon ce qui a été divulgué ces dernières heures, l’appareil arrivera officiellement après 29 février.

Vivo Z6 5G: voici les futures spécifications techniques

La nouvelle plaque d’immatriculation vivo sera le successeur du Vivo Z5 qui a été présenté pour le marché chinois en juillet 2019. Au travers de images teaser officielles publiée sur le réseau social chinois Weibo, la société a déjà révélé la conception du terminal et certaines caractéristiques techniques.

Selon les images en question, la nouvelle J’habite Z6 5G aura un design avec un affichage perforé (un petit trou sur le côté droit du panneau) et un caméra arrière quad placé dans une zone rectangulaire dans le style de Honor V30 et Samsung Galaxy A51. En plus des caméras, à l’arrière de l’appareil, il y a un capteur biométrique physique et cela signifie que nous aurons un écran LCD et non AMOLED.

Côté performances, on retrouvera le processeur comme SoC Snapdragon 765G de Qualcomm qui soutiendra la Connectivité 5G même en mode double. Enfin, comme batterie, on aura bien 5000 mAh avec support pour Charge rapide de 44 W. Par rapport à son prédécesseur, il existe donc de nombreuses innovations et mises à niveau. Le dernier Vivo Z5 avait en fait une triple caméra à l’arrière avec un capteur photographique de 48 mégapixels et avait le SoC Snapdragon 712 de Qualcomm comme processeur. Le design était également différent, car nous avions un affichage à encoche descendante ici.