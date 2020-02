Vivo Z6 5G est officiel en Chine: spécifications techniques et prix

Aujourd’hui, la société chinoise Vivo a enfin officiellement présenté pour le marché chinois le successeur du dernier Vivo Z5, ou le nouveau smartphone phare J’habite Z6 5G. Analysons brièvement ses principales caractéristiques.

Vivo Z6 5G officiel: écran perforé et caméra quad arrière

Le nouveau smartphone de la société chinoise se caractérise par la présence d’un grand affichage avec un petit trou sur le côté droit du panneau et un compartiment photographique composé d’un caméra quad située dans une zone rectangulaire. Plus précisément, nous avons un panneau avec une diagonale de 6,57 pouces en résolution FullHD + et au format 20: 9. Le rapport écran / corps, en particulier, est de 90,74%.

Comme déjà mentionné, à l’arrière de l’appareil, nous trouvons une caméra quad arrière. On trouve un Capteur photographique principal de 48 mégapixels accompagné d’un capteur grand angle de 8 mégapixels et de deux capteurs pour les photos macro et avec un effet bokeh de 2 mégapixels chacun. De face dans le petit trou de 3,85 mm, on trouve un appareil photo selfie de 16 mégapixels.

Le nouveau J’habite Z6 5G il se caractérise, comme le suggère son nom, par la présence du prise en charge des réseaux de cinquième génération en mode double (SA / NSA). Le processeur installé à bord est le SoC Snapdragon 765G de Qualcomm alors que la mémoire coupe, nous avons 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go. La batterie à bord de l’appareil provient également de 5000 mAh et prend en charge une charge rapide de 44 W. Il y a aussi la prise audio, le port USB Type C et divers modes conçus pour les jeux (Multi-Turbo 3.0, Game Space 3.0 et Game Box).

Tarifs et disponibilités

Le nouveau smartphone vivo il sera disponible à l’achat en Chine à partir de demain 29 février dans les couleurs L’âge de glace, Argent interstellaire et Aurora Black à un prix de départ de 2298 CYN, soit environ 300 € au taux de change actuel, jusqu’à un maximum d’env. 340 €.