Vivre dans l’espace pourrait rendre votre cerveau plus gros en permanence – .

Le cerveau des astronautes montre des changements de volume permanents même après son retour sur Terre, suggère une nouvelle étude.

Les voyageurs de la station spatiale avaient des scintigraphies cérébrales avant et après leurs voyages dans l’espace, et les changements de volume cérébral étaient perceptibles.

Les chercheurs ne savent toujours pas comment ces changements peuvent affecter les astronautes à long terme.

Il est facile d’imaginer un avenir où les humains voyagent librement dans l’espace, visitant des endroits comme la Lune et Mars pour effectuer des recherches ou peut-être même établir des colonies. Il existe de nombreux obstacles technologiques à l’échelle avant qu’un tel avenir ne soit même possible à distance, mais qu’en est-il des impacts biologiques sur notre propre corps? Les scientifiques ont cherché à répondre à certaines de ces questions, et un nouvel article publié dans Radiology révèle un effet très intéressant du vol spatial à long terme: le cerveau humain grossit physiquement.

La recherche a conduit à des questions très importantes sur la façon dont les humains sont bien adaptés pour voyager dans l’espace et sur le type d’effets à long terme que les voyageurs sur la Lune, sur Mars et au-delà peuvent subir.

Pour l’étude, les chercheurs ont effectué des scintigraphies cérébrales IRM sur 11 astronautes avant de passer du temps sur la Station spatiale internationale. Après leur retour, les astronautes ont de nouveau été scannés et les images avant et après ont été comparées.

Parce que la Station spatiale internationale est en orbite autour de la Terre, la gravité agissant sur ses habitants est minime. Les scientifiques étudient depuis longtemps les effets de la microgravité sur le corps humain et nous savons que le flux sanguin est considérablement affecté. Sans que la gravité n’agisse sur le corps d’une personne, les organes subissent également des changements, y compris le cerveau.

La recherche a montré que les zones du cerveau des astronautes se développent physiquement dans l’espace. Les changements ne sont pas dramatiques, mais ils sont mesurables, et le manque de gravité est probablement à blâmer.

“Lorsque vous êtes en microgravité, le liquide tel que votre sang veineux ne se rassemble plus vers vos membres inférieurs mais se redistribue vers la tête”, a déclaré le Dr Larry A. Kramer, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. “Ce mouvement de fluide vers votre tête peut être l’un des mécanismes à l’origine des changements que nous observons dans l’œil et le compartiment intracrânien.”

Dans ce nouveau cycle de recherche, les scientifiques ont voulu savoir combien de temps cet effet dure après le retour des astronautes sur Terre. Avec la quantité normale de gravité agissant sur leur corps, les changements dans le cerveau seraient-ils inversés?

Il n’apparaît pas ainsi. Même un an après son retour sur Terre, le cerveau des astronautes impliqués dans l’étude est resté à sa taille après le vol, ce qui suggère que les changements pourraient être permanents.

On ne sait toujours pas exactement ce que cela signifie pour les astronautes et les futurs voyageurs spatiaux. Les chercheurs ont noté des changements dans la forme de l’hypophyse qu’ils attribuaient à l’augmentation de la pression dans la cavité cérébrale. Des changements dans l’écoulement du liquide céphalorachidien ont également été notés, bien que les astronautes ne signalent aucun symptôme et semblent en bonne santé.

La NASA et d’autres agences spatiales travaillent sur des moyens d’atténuer les effets physiques des vols spatiaux sur le corps humain, et ces nouvelles techniques seront de plus en plus importantes si nous espérons envoyer des humains en mission à longue distance dans notre système solaire.

