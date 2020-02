Vocabulaire des joueurs, les néologismes que vous devez connaître

Vocabulaire des joueurs, les néologismes dont vous avez besoin pour connaître Tecnoandroid

Que vous êtes un utilisateur novice avec monde des jeux vidéo, ou que vous êtes un parent qui essaie désespérément de déchiffrer ce que dit votre enfant pendant les sessions de jeu avec des amis, voici quelques-uns des termes les plus récurrents dans le domaine des jeux.

BUG: une erreur qui compromet le bon fonctionnement du programme ou du titre en exécution;

CAMPER: “Camperare” est un verbe qui est surtout utilisé dans les titres FPS et TPS, et qui indique se cacher dans un point particulier de la carte en attendant qu’un ennemi passe, afin de l’attraper par surprise et d’avoir plus de chances de le renverser. Le Camper est donc celui qui met en place une telle “stratégie” pour contourner les ennemis;

CAST: principalement utilisé dans les jeux RPG fantastiques. Cela signifie lancer un sort;

COMBO: mouvements spéciaux ou scores élevés qui sont obtenus en tapant une séquence particulière de touches dans un certain laps de temps, qui dure généralement quelques secondes;

DLC: contenu supplémentaire d’un jeu, généralement vendu contre paiement ou distribué gratuitement via une mise à jour;

FERME: “Farming” signifie collecter des ressources et des points d’expérience pour augmenter le niveau de votre personnage et continuer dans l’histoire;

GLITCH: très similaire au bug, c’est une erreur au sein du logiciel qui offre cependant des avantages totalement inattendus (bonus, nouveaux objets, pièces de monnaie, etc.);

LAG: indique un retard dans l’échange d’informations au moyen d’une connexion Internet lente. Lorsqu’un joueur “est à la traîne”, il peut avoir du mal à afficher correctement son environnement, et l’écran peut même geler pendant quelques secondes, ce qui devient fatal dans les jeux en ligne où il se bat contre d’autres joueurs. Un décalage prolongé pourrait entraîner un plantage ou la résiliation soudaine et non sollicitée du titre ou du logiciel en cours d’exécution;

BUTIN: cela signifie piller, fouiller dans les poches des ennemis tués, ou à l’intérieur des caisses, des meubles, des maisons et de quiconque en a plus. Grâce au butin, vous pouvez obtenir gratuitement des munitions, des armes, des consommables, des pièces de monnaie, des améliorations et des pièces d’équipement;

NOOB: indique un joueur novice, mais ce terme est de plus en plus utilisé pour offenser quelqu’un qui, pendant le jeu, n’a pas offert les meilleures performances;

respawn: signifie ressusciter, revenir à la vie à un certain point sur la carte après l’expiration d’une minuterie ou avec l’aide d’un ami;

Vocabulaire des joueurs, les néologismes dont vous avez besoin pour connaître Tecnoandroid