Vodafone a étendu le C’All Global à 9,99 euros jusqu’au 19 avril 2020

l’opérateur Vodafone Italie a récemment décidé de étendre votre offre Il y a All Global 2020 Edition, jusqu’au 19 avril 2020. Cette dernière est dédiée à tous les nouveaux clients non nés en Italie et titulaires d’un code fiscal étranger.

Parallèlement à l’extension du C’All Global, l’opérateur rouge a également confirmé jusqu’au 1er mars 2020, le promotion de 30 Giga gratuitement pendant 6 mois, appliqué à l’activation de l’option tarifaire C’A All Global +.

Vodafone a prolongé l’édition C’All Global 2020 jusqu’au 19 avril 2020

Je vous rappelle que l’édition C’All Global 2020 fournit minutes illimitées vers tous les numéros Vodafone Italia, 1000 minutes à tous les autres opérateurs nationaux, 300 minutes dans 48 pays étrangers, 40 minutes dans 10 pays du monde, 1000 minutes au nombre de Vodafone Albanie. Et encore une fois, des minutes illimitées vers les numéros Vodafone Roumanie, 50 Go trafic Internet illimité, appels et appels vidéo sur les applications Voip les plus populaires et enfin discussions illimitées sur les applications de messagerie les plus populaires.

Le coût mensuel est seulement 9,99 euros prélevé sur le crédit résiduel de votre carte SIM L’offre qui vient d’être décrite n’inclut pas les frais d’activation hormis la cotisation due pour l’activation de la nouvelle carte SIM. De plus, lors de son abonnement, il peut arriver à certains clients que certains revendeurs incitent le client à activer le service de recharge automatique. L’offre mentionnée précédemment, la C’All Global + fournit à la place 1 000 minutes aux numéros Vodafone Albania, minutes illimitées vers les numéros nationaux Vodafone, 500 minutes au national fixe et mobile.

Et encore une fois, 300 minutes du personnel international dans 34 pays du monde, 40 minutes vers 10 pays différents du monde, appels et appels vidéo illimités sur les applications Voip les plus populaires, chats illimités sur les applications de messagerie les plus populaires et 35 Giga plus 30 Giga gratuits pendant 6 mois du trafic de données 4G au prix de 11,99 euros par mois. Ce dernier, en plus de bénéficier de l’activation automatique de la promotion relative à l’ajout gratuit de 30 Go supplémentaires pendant 6 mois, nécessite le paiement d’une contribution de activation de 3 euros au lieu de 15. Pour découvrir tous les autres détails, visitez un revendeur Vodafone près de chez vous ou consultez le site officiel de l’opérateur.