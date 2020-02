Vodafone affronte fin février avec 3 offres low cost

Le but de Vodafone, car il ne l’a toujours pas compris, c’est récupérer les utilisateurs au détriment de la concurrence. La célèbre société anglo-saxonne qui, depuis des années, domine le paysage de la téléphonie mobile et non seulement essaie par tous les moyens de prendre les rênes du jeu en main.

Ceux-ci lui ont été volés depuis un certain temps maintenant iliad, qui, même s’il n’atteint pas les mêmes chiffres, semble accaparer les utilisateurs au détriment des autres opérateurs. Parmi les victimes préférées du nouveau fournisseur français, Vodafone, qui a perdu de nombreux clients au cours des deux dernières années. C’est précisément pour cette raison que l’objectif est désormais de lancer ses meilleures offres pour ramener une partie du public évadé chez lui.

Vodafone: voici les offres qui pourraient faire fuir de nombreux utilisateurs, tous les détails

Minutes spéciales Vodafone 50 Go:

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et dans l’Union européenne

50 Go de connexion de données 4,5 G par mois

PRIX: 6,99 euros via Winback

Pour tous les opérateurs virtuels, pour Iliad et Kena Mobile a 7,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 30 GIGA

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

30 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 6 euros par mois

Pour tous ceux qui passent par FastWeb et certains opérateurs virtuels

Vodafone Special Minutes 20GB

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

20 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 12 euros par mois

Pour ceux qui passent par Trois