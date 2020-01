Vodafone C’All Global avec 30 Go gratuits pour les 6 premiers mois

Jusqu’à demain 13 janvier 2020, sauf prolongations de dernière minute, l’opérateur Vodafone Italia offrira à tous les nouveaux clients non nés en Italie, le Il y a All Global avec 30 Go de trafic Internet gratuit par mois pour les 6 premiers mois.

L’activation de la promotion qui donne 30 Go par mois aura lieu automatiquement le lendemain de l’activation de la nouvelle carte SIM. Découvrons ensemble tous les détails.

Vodafone: C’All Global avec 30 Go gratuits par mois pendant les 6 premiers mois

L’option tarifaire C’All Global est dédiée aux tous les nouveaux clients avec un code fiscal étranger, donc pas né en Italie, qui décident de passer à Vodafone avec leur propre numéro ou avec l’activation d’une nouvelle carte SIM. L’offre propose chaque mois 1000 minutes réelles vers les numéros de Vodafone Albanie, minutes illimitées à tous les numéros d’opérateurs sur le territoire national, 500 minutes efficace vers tous les autres meubles et lignes fixes nationaux.

Et encore une fois, 300 minutes du personnel international dans 34 pays du monde, 40 minutes dans 10 pays du monde, appels et appels vidéo illimités sur les applications Voip les plus populaires, chat illimité sur les applications de messagerie les plus populaires et 35 Go du trafic Internet 4G. Le prix est 11,99 euros par mois. Tous les utilisateurs qui l’activeront demain recevront également des 30 Go par mois gratuits pendant les six premiers mois d’activation.

Les nouveaux clients devront apporter une contribution de activation égale à 3 euros au lieu de 15, en promotion si pendant la période de séjour à Vodafone seront effectués des recharges pour une valeur totale d’au moins 120 euros. Sinon, les 12 euros restants seront facturés sur le crédit SIM résiduel, le cas échéant. Le nouveau La carte SIM coûte 5 euros à la place à laquelle il faut ajouter la valeur de la première recharge qui évolue en fonction de l’offre C’all Global choisie. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’opérateur.