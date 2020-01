Vodafone célèbre le nouvel an chinois avec un Giga illimité

l’opérateur Vodafone dans les prochains jours va donner Giga illimité pendant 2 jours à certains clients, pour célébrer le nouvel an chinois, que cette année est célébrée le 25 janvier 2020 et voit l’avènement de l’année de la souris.

la clientèle qui bénéficieront du Giga Illimité sont ceux né en Chine, qui en Italie ont choisi l’opérateur rouge. Découvrons tous les détails et comment activer la promotion gratuite.

Vodafone donne Giga Unlimited pour célébrer le nouvel an chinois

L’opérateur rouge a décidé de renouveler son rendez-vous annuel qui concerne les initiatives dédiées à ses clients nés en Chine résidant en Italie pour le nouvel an chinois. L’année dernière, pour l’avènement de l’Année du Cochon, l’opérateur avait donné 30 Go de trafic Internet valable un mois. Cette année, en revanche, il donnera un Giga illimité valable pour deux jours.

Le Giga en question ils seront activés automatiquement à 00h00 le 25 janvier 2020 et seront valables jusqu’au 23,59 le 26 janvier 2020. Les clients clients chinois de Vodafone impliqués dans cette initiative n’auront à effectuer aucune opération, car le cadeau s’activera et se désactivera automatiquement. Le Giga sera valable suite à l’arrivée d’un SMS automatique qui vérifiera l’activation.

Le Giga valable deux jours ne peut être utilisé qu’après ce SMS. En fin de validité l’option oui se désactivera automatiquement et vous reviendrez surfer selon les conditions de votre offre active. Pour utiliser le cadeau de l’opérateur, vous devrez disposer d’un crédit résiduel sur votre carte SIM rechargeable. De plus, s’ils devaient épuiser le Giga de son offre, la navigation sera bloquée et par conséquent le cadeau ne sera pas disponible. Vous pouvez cependant découvrir toutes les nouvelles offres en visitant le site officiel de l’opérateur.