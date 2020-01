Vodafone essaie d’attirer de nouveaux clients avec cette offre

L’opérateur qui connaît depuis plus longtemps un plus grand succès est certainement Vodafone qui, en plus de garantir un service de qualité, satisfait les utilisateurs avec le lancement d’offres de plus en plus convaincantes.

En ce début janvier, l’opérateur rouge est revenu au bureau avec des offres mobiles attractives tant du point de vue économique que des seuils de communication et de navigation. L’offre dont nous voulons vous parler aujourd’hui s’appelle Vodafone Special Unlimited 7 qui sera disponible jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit d’une offre d’attaque d’opérateur, il est donc recommandé de lire un aperçu de la cible impliquée.

L’offre qui fait peur à Iliad

l’offre Vodafone Special Unlimited 7 c’est un tarif complet, en fait il offre aux nouveaux clients un grand nombre de minutes, de SMS et de gigaoctets. Cela permet aux utilisateurs de ne pas terminer les seuils plus tôt. De plus, le prix mensuel est inférieur au coût standard de 10 euros.

Ils sont utilisables minutes illimitées de rester en contact avec n’importe quel numéro sans frais de connexion, sms illimités envoyer un message avec n’importe quel numéro de mobile et bien 50 gig pour surfer sur Internet en vitesse 4G. Tout cela pour le coût mensuel de seulement 7 Euros, avec en plus une contribution initiale de 12 euros (coût d’activation), en plus du coût de la nouvelle SIM.

Comme mentionné ci-dessus, l’offre est ciblée et cela met les clients de certains opérateurs téléphoniques mal à l’aise. Ceux provenant d’Iliad, de Fastweb Mobile et de divers opérateurs virtuels (hors Kena Mobile, LycaMobile, CoopVoce et ho.mobile), peuvent demander l’activation de cette offre.