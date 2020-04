Vodafone et Iliad, la bataille reprend avec les deux offres 50 Giga

Vodafone a de nombreux rivaux au cours de ces mois de printemps. Le fournisseur de téléphonie britannique doit sûrement rivaliser maintenant avec WindTre, l’opérateur né de la fusion de 3 Italia et Wind. Toujours Vodafone, cependant, ne peut pas oublier l’adversaire des dernières semaines: même aujourd’hui, le succès d’Iliad et de la promotion Giga 50 reste à un niveau élevé.

Vodafone et Iliad, bataille d’enchères avec 50 Giga

La principale batterie rechargeable d’Iliad est appréciée par des milliers d’utilisateurs, au nom d’une dynamique alliant économies et services. Les abonnés, avec ce tarif, garantissent des seuils illimités pour les appels et Internet plus 50 Giga au prix simple de 7,99 euros tous les trente jours.

Le groupe commercial de Vodafone cherche une réponse rapide avec l’offre Spécial 50 Giga. Les clients qui choisissent ce rechargeable auront à leur manière des minutes illimitées pour les appels vers tous les numéros fixes et mobiles auxquels ils sont ajoutés 50 Giga pour la navigation sur Internet. Ceci à un prix mensuel de 7,99 euros.

Dans les deux cas, il est demandé aux clients des frais d’activation uniques d’une valeur égale à 10 euros.

Garantie Vodafone et Iliad services supplémentaires à tous ceux qui choisissent ces deux promotions. Les utilisateurs du Giga 50 peuvent passer des appels téléphoniques sans limites et sans frais supplémentaires vers des pays étrangers et ils ont également une messagerie vocale gratuite à leur disposition. Le cas échéant, Vodafone permet à ses abonnés d’utiliser la connexion 4.5G sans frais supplémentaires et également la possibilité de partager Internet via l’outil de point d’accès personnel.