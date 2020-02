Vodafone Happy Friday arrive avec un super cadeau, voici également 3 promotions

Le chemin de Vodafone au cours des derniers mois, cela a semblé assez incertain, notamment parce que l’entreprise a dû se concentrer sur certains aspects en particulier. L’un d’eux était la récupération de tous les utilisateurs qui s’étaient enfuis au cours des derniers mois.

iliad, comme de nombreux autres managers, a réussi à voler de nombreux utilisateurs de Vodafone, qui conçoit désormais des méthodes pour lui permettre de revenir. En attendant, voici encore une fois la grande initiative Vendredi heureux ce qui apporte au public une grande cadeau juste pour aujourd’hui. Utilisateurs, en entrant dans l’application MyVodafone, bénéficiera en effet de Abonnement Kindle Unlimited gratuit de 3 mois en cadeau sur Amazon.

En attendant, vous ne pouvez pas manquer les trois meilleures offres disponibles à ce jour pour faire partie de Vodafone.

Vodafone propose ses Minutes Spéciales à des prix jamais vus: à partir de 6,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 50 Go:

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et dans l’Union européenne

50 Go de connexion de données 4,5 G par mois

PRIX: 6,99 euros via Winback

Pour tous les opérateurs virtuels, pour Iliad et Kena Mobile a 7,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 30 GIGA

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

30 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 6 euros par mois

Pour tous ceux qui passent par FastWeb et certains opérateurs virtuels

Vodafone Special Minutes 20GB

Minutes illimitées pour les appels vers tous les opérateurs en Italie et en Europe

20 Giga en 4G pour la connexion Web chaque mois

PRIX: 12 euros par mois

Pour ceux qui passent par Trois