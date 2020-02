Vodafone lance Infinito Special à partir de 15 euros par mois

l’opérateur Vodafone Italie a récemment lancé une nouvelle proposition dédiée à certains déjà clients. Ce dernier peut en effet activer une offre de la gamme Infinito Special à un prix avantageux.

Je vous rappelle que la gamme propose Infinito Special fournir des minutes, SMS et Giga, dans certains cas avec une navigation à vitesse limitée, à des prix inférieurs à ceux proposés précédemment. Découvrons tous les détails ensemble.

Vodafone propose des offres spéciales Infinito à certains déjà clients

Dans un premier temps, l’opérateur rouge proposait ces offres avec un prix minimum de 18 euros par mois, mais maintenant, selon différents rapports, Vodafone a décidé de baisser le prix à partir de 15 euros par mois. Je vous rappelle que les offres Infinito Special ils sont dédiés uniquement à certains des clients déjà de l’opérateur, qui peuvent les activer directement dans la section “offres pour vous” de l’application officielle ou sur le site Vodafone.it.

L’offre Infinito Special Edition comprend minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, SMS illimités vers tous e Gigas illimités à une vitesse maximale de 2 Mbps, avec plus 100 minutes d’appels à tous les pays de l’Union européenne. Dans ce cas, il est désormais également proposé de 16 euros par mois. L’offre nommée Édition spéciale Infinito Gold comprend à la place minutes et SMS illimités vers tous e Giga illimité à une vitesse maximale de 10 Mbps et en plus 200 minutes vers les pays de l’UE. Le prix selon les dernières rumeurs, peut varier de 15 ou 17 euros par mois.

En ce moment il n’y a toujours aucun rapport concernant l’Infinito Black Special, qui fournit des minutes illimitées et SMS à tous les numéros nationaux, Giga illimité à la vitesse maximale disponible et aussi 500 minutes d’appels vers les pays de l’Union européenne. Cette dernière a toujours été proposée à un prix variant de 30 à 39 euros par mois. Nous ne pouvons donc pas exclure que dans les prochains jours, il sera proposé à nouveau à un prix inférieur.